Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Москино Факел
Расписание сеансов кинотеатра «Москино Факел»
Расписание сеансов кинотеатра «Москино Факел»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Скидки и акции
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
ср
20
пт
29
вс
31
пт
5
вс
7
пт
12
вс
14
Акира
анимация, аниме
1988, Япония
2D, SUB
15:45
от 350 ₽
Бэмби
анимация, семейный, драма
1942, США
2D
09:40
от 220 ₽
Дамбо
анимация, детский, сказка, мюзикл
1941, США
2D
12:05
от 290 ₽
Легенды наших предков
фэнтези, приключения, семейный
2025, Россия
2D
13:45
от 290 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D, SUB
15:05
от 350 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
17:25
от 420 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
13:25
от 290 ₽
19:45
от 420 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
21:25
от 420 ₽
Отступники
криминал, драма, триллер
2006, США
2D
18:10
от 420 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:00
от 220 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
11:05
от 290 ₽
2D, SUB
20:55
от 420 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
