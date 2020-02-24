Кинотеатр был открыт 3 августа 1958 года на первом этаже сталинского дома и сразу стал важной культурной точкой района.



В 2017 году «Факел» обновился снаружи: был отремонтирован и покрашен фасад, на входе появились лайтбоксы для киноафиш.



В 2018 году в зрительном зале заменили кресла, был спроектирован подъем рядов, стены покрасили в насыщенный синий цвет, обновили освещение и установили вентиляционную систему. Полностью обновился санузел. Стена фойе кинотеатра расписана названиями культовых фильмов всех времен и народов. Авторы шрифтовой фрески — голландские художники High on Type.



«Факел» славится качественным репертуаром для киноманов. Здесь демонстрируются новинки российского и зарубежного проката, а также самые яркие авторские и фестивальные фильмы, в том числе короткий метр, проходят показы в рамках киноклубов, встречи с кинокритиками и режиссерами.



Показы фильмов преимущественно проходят на языке оригинала с русскими субтитрами.

Кинотеатр оборудован проектором для показа фильмов с пленки.



Стоимость билетов: 100—350 рублей