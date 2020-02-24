Меню
Москино Факел

Москино Факел

Москва
Адрес
г. Москва, ЮВАО, район Лефортово, ш. Энтузиастов, д. 15/16
Метро
Авиамоторная
Телефон

+7 (495) 362-12-19

Билеты от 220 ₽
Сеть
Москино
О кинотеатре

Кинотеатр был открыт 3 августа 1958 года на первом этаже сталинского дома и сразу стал важной культурной точкой района.

В 2017 году «Факел» обновился снаружи: был отремонтирован и покрашен фасад, на входе появились лайтбоксы для киноафиш.

В 2018 году в зрительном зале заменили кресла, был спроектирован подъем рядов, стены покрасили в насыщенный синий цвет, обновили освещение и установили вентиляционную систему. Полностью обновился санузел. Стена фойе кинотеатра расписана названиями культовых фильмов всех времен и народов. Авторы шрифтовой фрески — голландские художники High on Type.

«Факел» славится качественным репертуаром для киноманов. Здесь демонстрируются новинки российского и зарубежного проката, а также самые яркие авторские и фестивальные фильмы, в том числе короткий метр, проходят показы в рамках киноклубов, встречи с кинокритиками и режиссерами.

Показы фильмов преимущественно проходят на языке оригинала с русскими субтитрами.
Кинотеатр оборудован проектором для показа фильмов с пленки.

Стоимость билетов: 100—350 рублей

Кафе
Диваны
6.7
63 голоса
Билеты от 220 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Москино Факел
Акира
Акира
Сегодня 1 сеанс
15:45 от 350 ₽ ...
Бэмби
Бэмби
Сегодня 1 сеанс
09:40 от 220 ₽ ...
Дамбо
Дамбо
Сегодня 1 сеанс
12:05 от 290 ₽ ...
Легенды наших предков
Легенды наших предков
Сегодня 1 сеанс
13:45 от 290 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Никита Соболев 24 февраля 2020, 12:05
Арт хаусное кино идет или всякое ретро, преимущественно... Обстановка - тоже артхаусная ( но не бомжатник, качество саунда и видео - приемлемые,… Читать дальше…
Bonnie Greenpuzzle 17 апреля 2018, 19:19
Раньше был крутой кинотеатр с интересными новинками, на фильм можно было идти не глядя - жемчужины фильмов из самых разных стран. Сейчас не… Читать дальше…
63 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Скидки в кинотеатре
Детский билет

Действуют специальные цены для детей до 14 лет. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Детям
Пенсионерам и многодетным семьям

Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Пенсионерам Многодетным семьям
Школьника и студентам дешевле!

Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Школьникам Студентам
В Москве пройдёт фестиваль «Путешествие по России»
В Москве пройдёт фестиваль «Путешествие по России» С 7 по 14 декабря сеть кинотеатров «Московское кино» проведёт уже полюбившийся публике кинофестиваль «Путешествие по России». В программу, помимо показов художественных и
Написать
1 декабря 2016 18:51
Фильмы в кинотеатре Москино Факел

Акира анимация, аниме 1988, Япония
2D, SUB
15:45 от 350 ₽
Бэмби анимация, семейный, драма 1942, США
2D
09:40 от 220 ₽
Дамбо анимация, детский, сказка, мюзикл 1941, США
2D
12:05 от 290 ₽
