Отзывы о кинотеатре Москино Искра

Отзывы о кинотеатре Москино Искра

Отзывы о кинотеатре Москино Искра
Дина Всейдушой 6 декабря 2019, 09:37
Какая-то чудесная атмосфера районного дома культуры, малый зал очень комфортный
koshka906 24 апреля 2024, 23:20
Кинотеатр замечательный, очень атмосферный, как все Москино, люблю их! Мы, "наевшиеся" ТЦ и десятками модных кинозалов спешим в уютные, милые Москино.
На Тимирязевской 2 зала, Малый-с удобными пуфами и диванами, прекрасным звуком и уютом, в Большой планирую сходить в следующий раз.
Спасибо за вежливость и приветливость администраторам, к вам хочется возвращаться♥️!
