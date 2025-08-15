Меню
Москино Искра
Расписание сеансов кинотеатра «Москино Искра»
Расписание сеансов кинотеатра «Москино Искра»
Акира
анимация, аниме
1988, Япония
2D, SUB
14:40
от 350 ₽
Верни её из мертвых
ужасы
2025, Австралия / США
2D
17:05
от 480 ₽
Идеальные дни
драма
2023, Германия / Япония
2D, SUB
19:10
от 480 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
12:25
от 320 ₽
Ловцы забытых голосов
драма, приключения, анимация, аниме
2011, Япония
2D
17:30
от 280 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
10:10
от 250 ₽
На ярком солнце
драма, криминал
1960, Франция / Италия
2D, SUB
13:15
от 220 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
15:15
от 330 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
16:50
от 330 ₽
Падшие ангелы
драма
1995, Гонконг
2D
15:35
от 240 ₽
Питер FM
комедия, мелодрама
2006, Россия
2D
21:35
от 380 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
10:50
от 150 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:30
от 190 ₽
Пять сантиметров в секунду
драма, анимация, мелодрама, аниме
2007, Япония
2D
19:45
от 280 ₽
Реальные упыри
ужасы, комедия
2014, Новая Зеландия / США
2D
21:25
от 480 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D, SUB
12:40
от 270 ₽
18:55
от 380 ₽
Шепот сердца
анимация, драма, мелодрама, аниме
1995, Япония
2D
21:00
от 280 ₽
