Кинотеатр «Москино Искра» открыт в 1939 году как специализированный детский кинотеатр и не прерывал свою работу даже во время Великой Отечественной Войны. Кинотеатр располагается на первом этаже жилого дома.

В репертуаре кинотеатра новинки российского и зарубежного кинопроката, в том числе на языке оригинала с русскими субтитрами, показы «Театра в кино», ретроспективы, заседания киноклубов.

В кинотеатре два кинозала на 98 и 27 мест.

Фильмы демонстрируются в форматах 3D и 2D.

Предусмотрена возможность тифлокомментирования и демонстрация фильмов с закрытыми спецсубтитрами для зрителей с особенностями слуха и зрения, по запросу выдается специальное оборудование.

Кинотеатр оборудован кинопроектором для показа фильмов с пленки 35 мм.

Для посетителей работает кофейня «Nook Сoffee».

Льготы: действует «Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00, действуют льготы для разных категорий граждан: ветеранов ВОВ, участников боевых действий, пенсионеров, школьников, студентов дневных отделений, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, многодетных семей, а также лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.