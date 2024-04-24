Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Москино Искра

Москино Искра

Москва
Адрес
г. Москва, САО, район Тимирязевский, ул. Костякова, д. 10
Метро
Тимирязевская
Показать на карте
Телефон

+7 499 976-14-44

Позвонить
Билеты от 150 ₽
В избранное Уже в избранном
Сеть
Москино
О кинотеатре

Кинотеатр «Москино Искра» открыт в 1939 году как специализированный детский кинотеатр и не прерывал свою работу даже во время Великой Отечественной Войны. Кинотеатр располагается на первом этаже жилого дома.

В репертуаре кинотеатра новинки российского и зарубежного кинопроката, в том числе на языке оригинала с русскими субтитрами, показы «Театра в кино», ретроспективы, заседания киноклубов.

В кинотеатре два кинозала на 98 и 27 мест.
Фильмы демонстрируются в форматах 3D и 2D.
Предусмотрена возможность тифлокомментирования и демонстрация фильмов с закрытыми спецсубтитрами для зрителей с особенностями слуха и зрения, по запросу выдается специальное оборудование. 

Кинотеатр оборудован кинопроектором для показа фильмов с пленки 35 мм.

Для посетителей работает кофейня «Nook Сoffee».

Льготы: действует «Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00, действуют льготы для разных категорий граждан: ветеранов ВОВ, участников боевых действий, пенсионеров, школьников, студентов дневных отделений, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, многодетных семей, а также лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Бар
Диваны
7.9 Оцените
477 голосов
Билеты от 150 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Москино Искра
Акира
Акира
Сегодня 1 сеанс
14:40 от 350 ₽ ...
Верни её из мертвых
Верни её из мертвых
Сегодня 1 сеанс
17:05 от 480 ₽ ...
Идеальные дни
Идеальные дни
Сегодня 1 сеанс
19:10 от 480 ₽ ...
Летние войны
Летние войны
Сегодня 1 сеанс
12:25 от 320 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре
koshka906 24 апреля 2024, 23:20
Кинотеатр замечательный, очень атмосферный, как все Москино, люблю их! Мы, "наевшиеся" ТЦ и десятками модных кинозалов спешим в уютные,… Читать дальше…
Дина Всейдушой 6 декабря 2019, 09:37
Какая-то чудесная атмосфера районного дома культуры, малый зал очень комфортный
Отзывы Написать отзыв
477 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Детский билет

«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00.

Детям
Пенсионерам и многодетным семьям

Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Пенсионерам Многодетным семьям
Школьника и студентам дешевле!

Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов

Школьникам Студентам
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Москвы

Фильмы в кинотеатре Москино Искра

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 пн 25 ср 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Акира анимация, аниме 1988, Япония
2D, SUB
14:40 от 350 ₽
Верни её из мертвых ужасы 2025, Австралия / США
2D
17:05 от 480 ₽
Идеальные дни драма 2023, Германия / Япония
2D, SUB
19:10 от 480 ₽
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше