Отзывы о кинотеатре Люксор Весна

Отзывы о кинотеатре Люксор Весна

Отзывы о кинотеатре Люксор Весна
bottlehunter 29 ноября 2023, 10:15
Оценка
не понравилось. кресла неудобные, как деревянные. места для ног, более менее высокому человеку, просто нет. сидишь как в экономе в победе.
Лева Яковлев 26 февраля 2024, 20:52
в ответ на сообщение bottlehunter от 29 ноября 2023, 10:15
Оценка
Лол, так купите вип билеты, 700 рублей стоят и удобные, в кровать раскладываются.
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
