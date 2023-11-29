Кинотеатр «Люксор Весна» — это суперсовременный мультиплекс, состоящий из 8-ми комфортабельных зрительных залов, а также баров и ресторанов. Расположен он на втором уровне ТРЦ «Весна Алтуфьево», который находится на 84 км МКАД.

Общая вместимость залов - более 1000 мест, показ фильмов осуществляется в форматах 2D и 3D. В восьмом зале используется инновационная технология Долби АТМОС, позволяющая глубже прочувствовать сюжет фильма. В двух камерных VIP-залах киноманов ждет особый комфорт.

Во всех кинозалах установлена передовая кинотехника, системы кондиционирования, имеются VIP-зоны.

Кинотеатр «Люксор Весна» в Москве — это отличное место досуга для москвичей и гостей столицы. Здесь демонстрируются лучшие премьерные фильмы, проводятся творческие встречи со звездами кино и шоу-бизнеса.

На территории кинотеатра открыт ресторан «Посадоффест» с европейским меню, работают кинобар и снек-бар. В этих заведениях посетители могут отлично пообщаться с друзьями, провести семейное торжество или корпоратив.