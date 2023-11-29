Кинотеатр «Люксор Весна» — это суперсовременный мультиплекс, состоящий из 8-ми комфортабельных зрительных залов, а также баров и ресторанов. Расположен он на втором уровне ТРЦ «Весна Алтуфьево», который находится на 84 км МКАД.
Общая вместимость залов - более 1000 мест, показ фильмов осуществляется в форматах 2D и 3D. В восьмом зале используется инновационная технология Долби АТМОС, позволяющая глубже прочувствовать сюжет фильма. В двух камерных VIP-залах киноманов ждет особый комфорт.
Во всех кинозалах установлена передовая кинотехника, системы кондиционирования, имеются VIP-зоны.
Кинотеатр «Люксор Весна» в Москве — это отличное место досуга для москвичей и гостей столицы. Здесь демонстрируются лучшие премьерные фильмы, проводятся творческие встречи со звездами кино и шоу-бизнеса.
На территории кинотеатра открыт ресторан «Посадоффест» с европейским меню, работают кинобар и снек-бар. В этих заведениях посетители могут отлично пообщаться с друзьями, провести семейное торжество или корпоратив.
Льготный билет за 150 рублей могут приобрести пенсионеры, многодетные семьи и посетители с ограниченными возможностями на 2D и 3D сеансы. Скидка предоставляется при предъявлении оригинала документа, подтверждающего льготу, до совершения покупки. Предложение действует только в будние дни с понедельника по пятницу включительно без ограничения по времени.
Детский билет за 150 рублей приобретается для ребенка до 12 лет включительно на сеансы 2D и 3D с возрастным ограничением 0+ и 6+. Дети до 3 лет допускаются в кинотеатр бесплатно, не занимая отдельного места. Предложение действует без ограничений по дням недели и времени. Покупка возможна только в кассе кинотеатра.
Стоимость билета на сеансы 2D/3D при посещении кинотеатра коллективом: 2D от 10 человек – 150 рублей. На каждые 10 человек предоставляется 1 бесплатный билет для сопровождающего группы; Коллективные посещения осуществляются только в будние дни. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Покупка билетов по акции возможна только в кассе кинотеатра.