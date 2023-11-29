Меню
Люксор Весна

Москва
Адрес
г. Москва, 84 км МКАД, пересечение с Алтуфьевским шоссе, ТРЦ «Весна Алтуфьево»
Билеты от 200 ₽
Сеть
Люксор
ТРК
Расположен в ТРЦ «Весна Алтуфьево»
О кинотеатре

Кинотеатр «Люксор Весна» — это суперсовременный мультиплекс, состоящий из 8-ми комфортабельных зрительных залов, а также баров и ресторанов. Расположен он на втором уровне ТРЦ «Весна Алтуфьево», который находится на 84 км МКАД. 

Общая вместимость залов - более 1000 мест, показ фильмов осуществляется в форматах 2D и 3D. В восьмом зале используется инновационная технология Долби АТМОС, позволяющая глубже прочувствовать сюжет фильма. В двух камерных VIP-залах киноманов ждет особый комфорт.

Во всех кинозалах установлена передовая кинотехника, системы кондиционирования, имеются VIP-зоны.
Кинотеатр «Люксор Весна» в Москве — это отличное место досуга для москвичей и гостей столицы. Здесь демонстрируются лучшие премьерные фильмы, проводятся творческие встречи со звездами кино и шоу-бизнеса.

На территории кинотеатра открыт ресторан «Посадоффест» с европейским меню, работают кинобар и снек-бар. В этих заведениях посетители могут отлично пообщаться с друзьями, провести семейное торжество или корпоратив.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
VIP
Парковка
6.0 Оцените
15 голосов
Билеты от 200 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Люксор Весна
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
14:00 от 370 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
15:00 от 370 ₽ ...
Как приручить дракона
Как приручить дракона
Сегодня 2 сеанса
09:40 от 300 ₽ 16:40 от 470 ₽ ...
Лило и Стич
Лило и Стич
Сегодня 2 сеанса
11:40 от 470 ₽ 17:50 от 470 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
bottlehunter 29 ноября 2023, 10:15
не понравилось. кресла неудобные, как деревянные. места для ног, более менее высокому человеку, просто нет. сидишь как в экономе в победе.
Лева Яковлев 26 февраля 2024, 20:52
Лол, так купите вип билеты, 700 рублей стоят и удобные, в кровать раскладываются.
Скидки в кинотеатре
Льготный билет

Льготный билет за 150 рублей могут приобрести пенсионеры, многодетные семьи и посетители с ограниченными возможностями на 2D и 3D сеансы. Скидка предоставляется при предъявлении оригинала документа, подтверждающего льготу, до совершения покупки. Предложение действует только в будние дни с понедельника по пятницу включительно без ограничения по времени.

Инвалидам Пенсионерам Многодетным семьям
Детский билет

Детский билет за 150 рублей приобретается для ребенка до 12 лет включительно на сеансы 2D и 3D с возрастным ограничением 0+ и 6+. Дети до 3 лет допускаются в кинотеатр бесплатно, не занимая отдельного места. Предложение действует без ограничений по дням недели и времени. Покупка возможна только в кассе кинотеатра.

Детям
Коллективные посещения

Стоимость билета на сеансы 2D/3D при посещении кинотеатра коллективом: 2D от 10 человек – 150 рублей. На каждые 10 человек предоставляется 1 бесплатный билет для сопровождающего группы; Коллективные посещения осуществляются только в будние дни. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Покупка билетов по акции возможна только в кассе кинотеатра.

Коллективные заявки
Фильмы в кинотеатре Люксор Весна

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:00 от 370 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
15:00 от 370 ₽
Как приручить дракона боевик, приключения, семейный 2025, США
2D
09:40 от 300 ₽ 16:40 от 470 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
