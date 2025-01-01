Меню
Сеть кинотеатров Люксор в Москве

Москва
О сети

Группа компаний «Люксор» является одной из лидирующих компаний современного российского кинорынка. Она объединяет несколько компаний по ключевым направлениям: дистрибьюция, прокат, развитие собственной сети кинотеатров, производство анимационных фильмов.

Сегодня «Люксор» располагает кинотеатрами в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.

Каждый мультиплекс сети «Люксор» оснащен современным оборудованием. Стильный дизайн, комфортабельные кинозалы, качественное изображение и звук - все это создано для максимального комфорта каждого посетителя. 

В других городах
Балашиха, Брянск, Воронеж, Воскресенск, Клин, Курск, Новосибирск, Орехово-Зуево, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, Сергиев Посад, Сочи
Кинотеатры
Люксор
пл. им. Ленина, д. 5, ТРЦ Воскресенск
1 отзыв
Люксор
просп. Ленина, 25
Люксор (Митино)
Митино
4 отзыва
Люксор (Сергиев Посад)
ул. Вознесенская, д. 32, ТРЦ «Счастливая семья»
Все кинотеатры
Скидки в сети
Льготный билет / Люксор Весна

Льготный билет за 150 рублей могут приобрести пенсионеры, многодетные семьи и посетители с ограниченными возможностями на 2D и 3D сеансы. Скидка предоставляется при предъявлении оригинала документа, подтверждающего льготу, до совершения покупки. Предложение действует только в будние дни с понедельника по пятницу включительно без ограничения по времени.

Инвалидам Пенсионерам Многодетным семьям
Детский билет / Люксор Весна

Детский билет за 150 рублей приобретается для ребенка до 12 лет включительно на сеансы 2D и 3D с возрастным ограничением 0+ и 6+. Дети до 3 лет допускаются в кинотеатр бесплатно, не занимая отдельного места. Предложение действует без ограничений по дням недели и времени. Покупка возможна только в кассе кинотеатра.

Детям
Коллективные посещения / Люксор Весна

Стоимость билета на сеансы 2D/3D при посещении кинотеатра коллективом: 2D от 10 человек – 150 рублей. На каждые 10 человек предоставляется 1 бесплатный билет для сопровождающего группы; Коллективные посещения осуществляются только в будние дни. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Покупка билетов по акции возможна только в кассе кинотеатра.

Коллективные заявки
Все скидки в сети Скидки во всех кинотеатрах Москвы
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
