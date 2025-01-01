Меню
Люксор
пл. им. Ленина, д. 5, ТРЦ Воскресенск
г. Воскресенск, пл. им. Ленина, д. 5, ТРЦ Воскресенск
Люксор
просп. Ленина, 25
г. Балашиха, просп. Ленина, 25
Люксор (Митино)
Митино
г. Москва, ул. Дубравная, вл. 34/29
Люксор (Сергиев Посад)
ул. Вознесенская, д. 32, ТРЦ «Счастливая семья»
г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32, ТРЦ «Счастливая семья»
Люксор (Ясенево)
Ясенево
г. Москва, ТЦ "Золотой Вавилон", Новоясеневский просп., 11
Люксор VEGAS
ТРЦ «VEGAS», пересечение Каширского шоссе и 24 км МКАД
г. Москва, ТРЦ «VEGAS», пересечение Каширского шоссе и 24 км МКАД
Люксор Весна
84 км МКАД, пересечение с Алтуфьевским шоссе, ТРЦ «Весна Алтуфьево»
г. Москва, 84 км МКАД, пересечение с Алтуфьевским шоссе, ТРЦ «Весна Алтуфьево»
Люксор Гудзон
Каширское шоссе, владение 12, ТРЦ «Гудзон»
г. Москва, Каширское шоссе, владение 12, ТРЦ «Гудзон»
Люксор Центр
Ростокино
г. Москва, просп. Мира, 211, ТРЦ «Золотой Вавилон»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
