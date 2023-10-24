Кинотеатр «Люксор Гудзон» — это 8-ми зальный двухэтажный мультиплекс, открытый компанией «Люксор» в ТРЦ «ГУДЗОН», который воплотил в себе последние новинки в сфере кинотехники. Ближайшие станции метро — Коломенская и Нагатинская.
В каждом кинозале показы осуществляются по технологии Dolby Atmos, которая отвечает за естественное реалистичное звучание, создавая эффект присутствия. Поддержка HFR обеспечивает высокую частоту смены кадров, что придает кристальную четкость картинке. VIP-зал, рассчитанный на 55 зрителей, поражает роскошью и комфортом. Комфортные кресла регулируются до удобного положения.
Кинотеатр «Люксор Гудзон» в Москве — это первый в столице стеклянный атриум, погружающий своих гостей в люксовую атмосферу развлечений и отдыха. Здесь имеются рестораны: пивной «Посадоффест» и японский «Катана». В баре «Кандинский», который находится на 2-ом этаже, открывается красивая видовая панорама на город.
Льготный билет за 150 рублей могут приобрести пенсионеры, многодетные семьи и посетители с ограниченными возможностями на 2D и 3D сеансы. Скидка предоставляется при предъявлении оригинала документа, подтверждающего льготу, до совершения покупки. Предложение действует только в будние дни с понедельника по пятницу включительно без ограничения по времени.
Приходи смотреть российские и мировые премьеры в формате 2D и 3D в честь дня рождения со скидкой 50%!. Скидка предоставляется при предъявлении подтверждающего документа (паспорт/водительское удостоверение) до совершения покупки. Покупка возможна только в кассе кинотеатра. Акция действительна в течение 7 дней – в день рождения, за 3 дня до и 3 дня после праздника.
Приобрести билет по студенческой цене 150 рублей можно на сеансы 2D и 3D с понедельника по пятницу. Скидка предоставляется при предъявлении студенческого билета (очной формы обучения) до совершения покупки. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Скидка действительна на сеансы с 10:00 до 23:00.