Кинотеатр «Люксор Гудзон» — это 8-ми зальный двухэтажный мультиплекс, открытый компанией «Люксор» в ТРЦ «ГУДЗОН», который воплотил в себе последние новинки в сфере кинотехники. Ближайшие станции метро — Коломенская и Нагатинская.

В каждом кинозале показы осуществляются по технологии Dolby Atmos, которая отвечает за естественное реалистичное звучание, создавая эффект присутствия. Поддержка HFR обеспечивает высокую частоту смены кадров, что придает кристальную четкость картинке. VIP-зал, рассчитанный на 55 зрителей, поражает роскошью и комфортом. Комфортные кресла регулируются до удобного положения.

Кинотеатр «Люксор Гудзон» в Москве — это первый в столице стеклянный атриум, погружающий своих гостей в люксовую атмосферу развлечений и отдыха. Здесь имеются рестораны: пивной «Посадоффест» и японский «Катана». В баре «Кандинский», который находится на 2-ом этаже, открывается красивая видовая панорама на город.