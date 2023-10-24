Меню
Люксор Гудзон

Москва
Адрес
г. Москва, Каширское шоссе, владение 12, ТРЦ «Гудзон»
Билеты от 160 ₽
Сеть
Люксор
ТРК
Расположен в ТРЦ «Гудзон»
О кинотеатре

Кинотеатр «Люксор Гудзон» — это 8-ми зальный двухэтажный мультиплекс, открытый компанией «Люксор» в ТРЦ «ГУДЗОН», который воплотил в себе последние новинки в сфере кинотехники. Ближайшие станции метро — Коломенская и Нагатинская.

В каждом кинозале показы осуществляются по технологии Dolby Atmos, которая отвечает за естественное реалистичное звучание, создавая эффект присутствия. Поддержка HFR обеспечивает высокую частоту смены кадров, что придает кристальную четкость картинке. VIP-зал, рассчитанный на 55 зрителей, поражает роскошью и комфортом. Комфортные кресла регулируются до удобного положения. 

Кинотеатр «Люксор Гудзон» в Москве — это первый в столице стеклянный атриум, погружающий своих гостей в люксовую атмосферу развлечений и отдыха. Здесь имеются рестораны: пивной «Посадоффест» и японский «Катана». В баре «Кандинский», который находится на 2-ом этаже, открывается красивая видовая панорама на город.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
Dolby Atmos
VIP
Парковка
A/C
7.1
43 голоса
Билеты от 160 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Люксор Гудзон
28 лет спустя
28 лет спустя
Сегодня 2 сеанса
14:30 от 370 ₽ 19:20 от 430 ₽ ...
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
20:40 от 650 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
13:10 от 370 ₽ ...
Как приручить дракона
Как приручить дракона
Сегодня 2 сеанса
17:20 от 470 ₽ 20:00 от 530 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Last Kiss 24 октября 2023, 19:53
ходила раз 5 на фильм 18 плюс,пошли опять и не пустили,деньги вернуть отказывались,общались ужасно и довели до слез,хотя плачу очень и очень… Читать дальше…
Аля Муха 5 июня 2023, 01:38
Сегодня 3.06.23 приехали на фильм мегалодон,все бы ничего но кассир( менеджер) парень был настолько недружелюбен… спрашиваю цену воды на… Читать дальше…
43 голоса
Скидки в кинотеатре
Льготный билет

Льготный билет за 150 рублей могут приобрести пенсионеры, многодетные семьи и посетители с ограниченными возможностями на 2D и 3D сеансы. Скидка предоставляется при предъявлении оригинала документа, подтверждающего льготу, до совершения покупки. Предложение действует только в будние дни с понедельника по пятницу включительно без ограничения по времени.

Инвалидам Многодетным семьям Пенсионерам
День рождения в кино

Приходи смотреть российские и мировые премьеры в формате 2D и 3D в честь дня рождения со скидкой 50%!. Скидка предоставляется при предъявлении подтверждающего документа (паспорт/водительское удостоверение) до совершения покупки. Покупка возможна только в кассе кинотеатра. Акция действительна в течение 7 дней – в день рождения, за 3 дня до и 3 дня после праздника.

В день рождения
Студенческие цены

Приобрести билет по студенческой цене 150 рублей можно на сеансы 2D и 3D с понедельника по пятницу. Скидка предоставляется при предъявлении студенческого билета (очной формы обучения) до совершения покупки. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Скидка действительна на сеансы с 10:00 до 23:00.

Студентам
Фильмы в кинотеатре Люксор Гудзон

28 лет спустя ужасы 2025, Великобритания / США
2D
14:30 от 370 ₽ 19:20 от 430 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
20:40 от 650 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
13:10 от 370 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
