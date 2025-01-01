Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Люксор Гудзон ТРЦ «Гудзон»

ТРЦ «Гудзон»

ТРЦ «Гудзон»
г. Москва, Каширское ш., д. 14
+7 (495) 966-14-45

ТРЦ «Гудзон» – популярный торгово-развлекательный центр Москвы площадью более 120 тысяч квадратных метров, включающий в себя множество магазинов, детские развлекательные площадки и мультиплекс. ТРЦ «Гудзон» расположен в Нагорном районе Москвы на пересечении Варшавского шоссе, Каширского шоссе и Нахимовского проспекта, недалек от станций метро «Нахимовский проспект» или «Варшавская».

На территории торгового центра «Гудзон» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Zara, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Adidas, Deichmann, Mango, Lacoste, Rendez-Vous, Corso Como, Zarina, Bata, Gulliver, Hogl, Imaginarium, Kira Plastinina, Levi's, Perfetta, The Windsor Knot, SuperStep и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома («Аскона» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Mothercare и др.), фирменные магазины техники (Bork и др.), магазины парфюмерии и косметики («L'Occitane, Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны (Pandora, «Бронницкий ювелир» и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики «Айкрафт Оптика», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Евросеть», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «Райффайзенбанк» и др.), зоомагазин, аптека, косметологический салон, студия маникюра, студия дизайна бровей, багетная мастерская, дом быта и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Гудзон» функционируют современный многозальный кинотеатр «Люксор», продовольственный супермаркет «О'Кей», мебельные магазины, супермаркет товаров для детей, супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркет спортивных товаров и детские развлекательные площадки.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (ресторан «IL Патио», «Крошка-картошка», Mcdonalds, «Теремок», Starbucks, Burger King, «Воккер», «Бенто Wок» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Гудзон» есть подземная парковка на 1200 машиномест и наземный бесплатный паркинг на 1000 авто, а также автомойка.

г. Москва, Каширское ш., д. 14

Добраться до ТРЦ «Гудзон» можно следующим образом:

1. На бесплатных автобусах от станций метро «Нагатинская» и «Коломенская»

2. На бесплатных автобусах от станций метро «Варшавская» через станции «Каховская» и «Нахимовский проспект»

3. На любом общественном транспорте, идущем от станции метро «Нагатинская» проспекту до остановки «Хлебозаводский проезд – Каширский двор»

  • на автобусах № 164, 275, 298, 742
  •  на троллейбусе № 71
  • на маршрутных такси № 242м, 275м, 364м, 694м

Магазины ТРЦ «Гудзон»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «О'Кей»: 09.00 - 23.00;
Кинотеатр «Люксор»: 10.00 – 01.00;
Фудкорт ТРЦ «Гудзон» («Макдональдс», KFC, Stаrbucks и др.): 10.00 – 23.00.

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
