Люксор: расписание сеансов и цены в Москве

Люксор Весна Алтуфьево
Формула 1 спорт 2025, США
2D
09:40 от 300 ₽ 12:40 от 470 ₽ 15:40 от 470 ₽ 18:40 от 550 ₽ 21:40 от 550 ₽
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
09:40 от 200 ₽ 15:50 от 370 ₽ 18:00 от 570 ₽ 20:00 от 450 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:40 от 200 ₽ 11:40 от 570 ₽ 15:00 от 370 ₽ 18:20 от 450 ₽
Люксор Гудзон Нагатинская
Формула 1 спорт 2025, США
2D
09:40 от 260 ₽ 12:45 от 470 ₽ 15:50 от 470 ₽ 18:55 от 530 ₽ 22:00 от 530 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
09:50 от 260 ₽ 14:20 от 470 ₽ 16:40 от 470 ₽ 19:00 от 530 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:50 от 160 ₽ 13:00 от 370 ₽ 15:10 от 370 ₽ 18:10 от 430 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
