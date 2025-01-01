Меню
Люксор Весна
Алтуфьево
Формула 1
спорт
2025, США
2D
09:40
от 300 ₽
12:40
от 470 ₽
15:40
от 470 ₽
18:40
от 550 ₽
21:40
от 550 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
09:40
от 200 ₽
15:50
от 370 ₽
18:00
от 570 ₽
20:00
от 450 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:40
от 200 ₽
11:40
от 570 ₽
15:00
от 370 ₽
18:20
от 450 ₽
Еще 17 фильмов
Люксор Гудзон
Нагатинская
Формула 1
спорт
2025, США
2D
09:40
от 260 ₽
12:45
от 470 ₽
15:50
от 470 ₽
18:55
от 530 ₽
22:00
от 530 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
09:50
от 260 ₽
14:20
от 470 ₽
16:40
от 470 ₽
19:00
от 530 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:50
от 160 ₽
13:00
от 370 ₽
15:10
от 370 ₽
18:10
от 430 ₽
Еще 15 фильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
