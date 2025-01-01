Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Люксор Весна ТРЦ «Весна Алтуфьево»

ТРЦ «Весна Алтуфьево»

ТРЦ «Весна Алтуфьево»
Адрес
г. Москва, 84-й км МКАД, пересечение с Алтуфьевским шоссе
Телефон

+7 (495) 642-88-82 / администрация

ТРЦ «Весна Алтуфьево» – крупный торгово-развлекательный центр, расположенный в Мытищинском районе Московская области, недалеко от станции метро «Алтуфьево».

На территории торгово-развлекательного центра «Весна Алтуфьево» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров на любой вкус (Adidas, Marks&Spencer, Zara, Zara Home, Reserved, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Lacoste, House, Mohito, Kira Plastinina, KIABI, SuperStep, Love Republic, Lady&Gentleman, «Снежная королева», Terranova, Mango, Levi’s , Stradivarius, Calzedonia, Tezenis, Intimissimi, INCANTO, Deichmann, Chester, Henderson и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), салоны сотовой связи («МегаФон», «МТС», «Билайн» и др.), магазины парфюмерии и кометики (L’Etoile, «Рив Гош», Yves Rocher, M.A.C., L'occitane и др.), аптека «36.6», магазины сувениров и подарков, салоны оптики («Смотри» и др.), ювелирные салоны и магазины часов (Pandora, «Московское время», SUNLIGHT, «Русское золото», «МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД», Swatch и др.), магазин мебели, зоомагазин, цветочный салон, студия дизайна бровей, детская парикмахерская, студия маникюра «Ноготок», детская игровая площадка «Паровозкино», прокат сигвеев, химчистка, турагентство, мастерская по ремонту iPhone/iPad, страховая компания, отделение банка «Славянский кредит» и банкоматы («Альфа-банк», «Сбербанк» и др.).

Кроме того, в ТРЦ «Весна Алтуфьево» можно найти супермаркеты бытовой техники и электроники «Технопарк» и «Эльдорадо», многозальный кинотеатр «Люксор», батутный парк Big Wall (батуты, скалодром и др.), виртуальный кинотеатр 7D Aavatar, детский парк развлечений «Чайленд» (аттракционы, горки и др.), развлекательный центр для детей PlayDay, детский супермаркет «Детмарт» и детский развивающий центр Kids Club Story.

Также в торгово-развлекательном центре для гостей функционируют продуктовый гипермаркет «О'Кей» и зона фудкорта, где каждый посетитель сможет выбрать кафе или ресторан по своему вкусу (McDonalds, Burger King, «Теремок», «Крошка-Картошка», KFC, Pizza, «Чайхона», «Суши Тун», кафе и рестораны Sturbucks, «IL Патио», «Планета Суши», Il «Барбарис», пивной ресторан «Посадоффест» и др.).

Для комфорта автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Весна Алтуфьево» есть бесплатный автомобильный паркинг на 3000 машиномест и автомойка.

Адрес:
г. Москва, 84-й км МКАД, пересечение с Алтуфьевским шоссе

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Весна Алтуфьево» можно следующим образом:

1.       От метро «Алтуфьево» до остановки «ТРЦ Весна Алтуфьево»

  • на бесплатных автобусах

2.       От метро «Алтуфьево» до остановки «ТРЦ Весна Алтуфьево»

  • на маршрутном такси № 1018

3.       От железнодорожной станции «Ховрино»

  • на маршрутном такси № 1014

Режим работы
Магазины ТРЦ «Весна Алтуфьево»: 10.00 – 22.00;
Фудкорт ТРЦ «Весна Алтуфьево»: 10.00 – 23.00;
Супермаркет «О'Кей»: 09.00 - 23.00;
Кинотеатр «Люксор»: 10.00 – 00.00;
Батутный парк Big Wall (батуты, скалодром и др.): 10.00 – 22.00;
Виртуальный кинотеатр 7D Aavatar: 10.00 – 22.00;
Детский парк развлечений «Чайленд» (аттракционы, горки и др.): 10.00 – 22.00;
Пивной ресторан «Посадоффест»: 12.00 – 23.00.

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
