Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Москва
Отзывы о кинотеатре Москва
Отзывы о кинотеатре Москва
Написать отзыв
Степан Савин
27 декабря 2016, 15:06
Оценка
Если вам нужен действительно качественный сервис и отдых, то лучше уж сходить в к/т Москва и оформить там клубную карту (ей кстати могут пользоваться двое), чем стоять в очередях в обычные кинотеатры, хотя в итоге то сумма получается почти та же.
27 декабря 2016, 15:06
1
0
Ответить
Денис Ибраев
28 декабря 2016, 15:03
Оценка
Их 3D очки – это что то ! Не сравнить с обычным IMAX, каждый раз удивляюсь как в первый раз) Совершенно другое ощущение от просмотра фильмов. Все таки реально качественный просмотр фильмов, как и обещают создатели кинотеарта.
28 декабря 2016, 15:03
1
0
Ответить
cinema.moscow
28 декабря 2016, 17:15
в ответ на сообщение
Степан Савин от 27 декабря 2016, 15:06
Оценка
Благодарим за Ваш отзыв!
28 декабря 2016, 17:15
0
0
Ответить
cinema.moscow
28 декабря 2016, 17:16
в ответ на сообщение
Денис Ибраев от 28 декабря 2016, 15:03
Оценка
Спасибо за отзыв! А как Вам наша аудиосистема Dolby Atmos? 😊
28 декабря 2016, 17:16
0
0
Ответить
Мария Власюк
24 января 2017, 15:06
Оценка
Кинотеатр высокого уровня, все очень продумано. Очень много удобных залов, где действительно сейчас чувствуешь себя комфортно. Стоит отметить, что кинотеатр работает по клубной системе, то есть просто прийти и купить разовый билет нельзя.
24 января 2017, 15:06
1
0
Ответить
Виталина Фомичева
30 января 2017, 16:33
Оценка
Мой самый любимый зал это желтенький)) Там круче всего) он небольшой и от этого звук очень классный) Часто ходим туда с родителями или друзьями)
30 января 2017, 16:33
1
0
Ответить
Анастасия Анохина
2 марта 2017, 12:01
Оценка
Так вышло, что мне подарили клубную карту и я туда теперь периодически хожу. Интерьер и сервис на высшем уровне, мне все нравится. Теперь смело могу рекомендовать друзьями и знакомым.
2 марта 2017, 12:01
1
0
Ответить
Джульетта Яковалева
3 марта 2017, 10:10
Оценка
Давно руки чешутся написать отзыв про кт Москва, ведь отличную идею организовали наконец то! Считаю центр города, хорошее местоположение и такой раньше убогий кинотеатр был, а сейчас сделали просто конфетку. Мне ухажер сделал подарок в виде клубный карты и я теперь переодически сюда заглядываю, очень нравится ))
3 марта 2017, 10:10
2
0
Ответить
cinema.moscow
6 марта 2017, 11:58
в ответ на сообщение
Виталина Фомичева от 30 января 2017, 16:33
Оценка
Виталина, благодарим за Ваш отзыв!
По секрету, мы тоже его очень любим ;)
6 марта 2017, 11:58
0
0
Ответить
cinema.moscow
6 марта 2017, 11:59
в ответ на сообщение
Анастасия Анохина от 2 марта 2017, 12:01
Оценка
Анастасия, спасибо за Ваш отзыв!
6 марта 2017, 11:59
0
0
Ответить
cinema.moscow
6 марта 2017, 12:01
в ответ на сообщение
Мария Власюк от 24 января 2017, 15:06
Оценка
Мария, благодарим за Ваш отзыв!
Если позволите, мы бы хотели немного скорректировать Ваш комментарий. К нам можно прийти и купить разовый билет в дни фестивалей, которые мы периодически проводим в кинотеатре в течение года.
6 марта 2017, 12:01
0
0
Ответить
Лариса Лыткина
29 марта 2017, 16:08
Оценка
У подруги есть клубная карта кинотеатра, в феврале смотрели с ней «На пятьдесят оттенков темнее». Никогда раньше не была в подобных киношках, но теперь я тоже хочу купить оформить карту. Это супер! Чувствуешь себя здесь звездой! Очень удобно, что по клубной карте с собой можно водить друзей.
29 марта 2017, 16:08
2
0
Ответить
Киноафиша.инфо
29 марта 2017, 17:30
в ответ на сообщение
Лариса Лыткина от 29 марта 2017, 16:08
Лариса, здравствуйте!
Даже нам приятно читать такие отзывы! Думаю, представителям кинотеатра приятнее вдвойне.
Оставайтесь с нами!
29 марта 2017, 17:30
0
0
Ответить
Ксения Журавлева
30 марта 2017, 10:18
Оценка
Мне этот кинотеатр очень нравится и по расположению, и по атмосфере внутри! Просто сказочно! Конечно стоит это удовольствие не дешево, но другого такого места в Москве просто нет!
30 марта 2017, 10:18
3
0
Ответить
Надежда Алексеева
4 апреля 2017, 16:35
Оценка
Клубную карту кинотеатра мы приобрели совсем недавно. Хотим посмотреть и оценить все 17 кинозалов. Интерьер там должен быть везде разным. В тех залах, где уже были, звук и изображение просто шикарные, кресла удобные, как в самолете. Публика, что сюда ходит тоже меня радует.
4 апреля 2017, 16:35
2
0
Ответить
Марина Федосеева
5 мая 2017, 19:24
Оценка
Самый лучший кинотеатр в Москве, я думаю мало кто может с этим поспорить. И что мне у них особенно нравится – они показывают не только разные блокбастеры, но и авторское кино
5 мая 2017, 19:24
2
0
Ответить
Женя Рыкеева
12 мая 2017, 12:57
Оценка
Подруга пригласила в кинотеатр Москва, у неё там клубная карта. Там проходил премьерный показ. Это было целое событие! Организация на высшем уровне. Первый раз была в таком крутом кинотеатре. Теперь тоже мечтаю купить клубную карту.
12 мая 2017, 12:57
2
0
Ответить
Киноафиша.инфо
18 мая 2017, 11:19
в ответ на сообщение
Ксения Журавлева от 30 марта 2017, 10:18
Ксения, добрый день!
Благодарим вас за отзыв. Передадим информацию представителям кинотеатра.
18 мая 2017, 11:19
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
18 мая 2017, 11:19
в ответ на сообщение
Надежда Алексеева от 4 апреля 2017, 16:35
Надежда, здравствуйте!
Благодарим вас за позитивный отзыв. Передадим информацию представителям кинотеатра.
18 мая 2017, 11:19
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
18 мая 2017, 11:20
в ответ на сообщение
Марина Федосеева от 5 мая 2017, 19:24
Марина, добрый день!
Благодарим вас за такой позитивный отзыв. Передадим информацию представителям кинотеатра.
18 мая 2017, 11:20
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
18 мая 2017, 11:20
в ответ на сообщение
Женя Рыкеева от 12 мая 2017, 12:57
Евгения, добрый день!
Благодарим вас за честный и позитивный отзыв. Передадим информацию представителям кинотеатра.
18 мая 2017, 11:20
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
18 мая 2017, 11:21
Игорь,здравствуйте!
Благодарим вас за позитивный отзыв. Передадим информацию представителям кинотеатра.
18 мая 2017, 11:21
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
13 июня 2017, 11:49
Ольга, доброе утро!
Благодарим вас за отзыв. Легкой вам рабочей недели! :)
13 июня 2017, 11:49
1
0
Ответить
Алика Журавлева
16 июня 2017, 09:58
Оценка
Хотелось бы, чтоб в Москве было больше таких кинотеатров, чтоб уходили от захламленности залов, жестких кресел, от которых все болит, ведь все же понимают, что лучше заплатить чуть больше, но провести время в комфорте. Спасибо проекту Олега Крымасова, что задает такой уровень.
16 июня 2017, 09:58
1
0
Ответить
Андрей Фомкин
18 августа 2017, 14:57
Оценка
Открыли для себя кинотеатр после нашумевших в нем закрытых показов с нашими кинозвездами, теперь только туда и только в лучшие залы, в москве аналогов такому нет и не ищите, здесь все на уровне, все по высшему разряду. Зачет!
18 августа 2017, 14:57
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
18 августа 2017, 15:34
в ответ на сообщение
Андрей Фомкин от 18 августа 2017, 14:57
Андрей, здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв. Приятно читать такие теплые слова!
Солнечных выходных вам :)
18 августа 2017, 15:34
1
0
Ответить
Сергей Фролов
26 сентября 2017, 15:39
Оценка
Ужасный кинотеатр, сервис испортился. Ходил туда в течение двух лет (средний чек в районе 50к для кино-это много). И вот настал мое день рождения (в день рождения они всегда дарят зал). В то время, когда я просил забронировать зал-они не смогли его предоставить, т.к. у них было мероприятие, перезвонил через неделю после приезда в Москву-сказали, что бронь уже сгорела). Детский сад, вместо того, чтобы пойти на решение проблемы, с тем учетом, что в нужную дату они не смогли предоставить зал в подарок, о котором они говорят, по их причинам, а не по моим, они сказали, что "брони уже нет" и прочее. По мне-если мы платим за кино по 50к за сеанс-мы хотим подобающего сервиса, а не сервиса в кино за 300 рублей за сеанс . Позвонил позднее руководитель клиентского сервиса Сергей-ему вообще без разницы, что творится в их кинотеатре, по факту-просто "забил" на проблему "как вам будет удобно". Ходить туда больше не буду, более того-донесу данную инфу до всех моих знакомых, у кого оформлены карты, а таких немало.
26 сентября 2017, 15:39
1
1
Ответить
cinema.moscow
27 сентября 2017, 13:55
в ответ на сообщение
Сергей Фролов от 26 сентября 2017, 15:39
Оценка
Сергей, добрый день! Исходя из правил кинотеатра, услугу "Зал в подарок" мы можем предоставить в течение 6 дней после дня рождения, к сожалению Вы связались с нами когда предложение уже закончилось. Мы предложили Вам зал на вчерашний вечер, который Вы не приняли. Сожалеем, что такая ситуация имело место. Свяжитесь с нами по телефону +7 495 642-41-41, мы постараемся её как можно скорей решить.
27 сентября 2017, 13:55
1
1
Ответить
Михаил Седов
12 октября 2017, 10:51
Оценка
Это явно место для тех, кто ценит современный дизайн и немало знает о нем. Таким людям (а я к ним отношусь) приятно подмечать последние тенденции, воплощенные в жизнь. Пару раз отобедал и в Кодо, и в Прекрасном Обществе, и в кино в кт Москва нередко хожу. Восхищен тем, что в центре города есть такое место, в которое всегда можно пойти и открыть для себя что-то новое.
12 октября 2017, 10:51
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
12 октября 2017, 10:56
в ответ на сообщение
Михаил Седов от 12 октября 2017, 10:51
Михаил, здравствуйте! Спасибо за позитивные слова :)
12 октября 2017, 10:56
1
0
Ответить
Дмитрий Большаков
8 ноября 2017, 11:07
Оценка
Ходили с братом в этом месяце в Москву. Мне очень понравилось, брат сказал, что дорого. Для него правда все, что не касается его машины дорого. А кинотеатр прекрасный! Такой уровень заслуживает такую цену, да и не такая она и большая.
8 ноября 2017, 11:07
1
0
Ответить
Виктор Мухин
13 декабря 2017, 16:04
Оценка
Нравится кинотеатр Москва за то, что там можно посмотреть премьеры фильмов. Увидеть нечто новое первым - да, за это действительно можно отдать многое. Люблю быть первым=)
13 декабря 2017, 16:04
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
13 декабря 2017, 16:05
в ответ на сообщение
Виктор Мухин от 13 декабря 2017, 16:04
Виктор, добрый день! Спасибо за комментарий :)
13 декабря 2017, 16:05
1
0
Ответить
Виктор Витинский
14 декабря 2017, 15:43
Оценка
В этом кинотеатре бываю часто. В-основном с женой, потому что так интереснее. Скажу честно, все на уровне, еще не было такого, чтобы я ушёл от них без новых впечатлений.
14 декабря 2017, 15:43
1
0
Ответить
Макс Руковишин
10 января 2018, 12:24
Оценка
Согласен, депозит в 50 000 за карту в кино, дороговато. Но оно того стоит. Я готов платить за качественную картинку со звуком. Сколько можно качать торренты, смотреть фильмы с хрипящим переводом. Я лучше по своей карте буду ходить в «Москву» и, действительно, наслаждаться кино!
10 января 2018, 12:24
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
10 января 2018, 13:00
в ответ на сообщение
Виктор Витинский от 14 декабря 2017, 15:43
Виктор, спасибо за отзыв! С наступившими праздниками вас.
10 января 2018, 13:00
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
10 января 2018, 13:00
в ответ на сообщение
Макс Руковишин от 10 января 2018, 12:24
Максим, добрый день! Спасибо за ваш отзыв.
10 января 2018, 13:00
1
0
Ответить
Марина Якушева
17 января 2018, 13:26
Оценка
Такого кинотеатра никогда не видела. В ресторане зелень, водопады, в кинотеатре кресло как в бизнес классе самолета. Первый поход был удачным и очень впечатляющим. Посмотрим, как будет дальше
17 января 2018, 13:26
1
0
Ответить
Артем Абрамов
26 января 2018, 12:05
Оценка
Москва - это место, в которое я готов ходить на каждый новый фильм. Даже пустяки в таком качестве отыгрывают по полной: и звук такой, что в фильме живешь, и картинка детальная располагает к проживанию фильма. Рекомендую: карта в кинотеатр Москва стоит своего оформления.
26 января 2018, 12:05
1
0
Ответить
Олег Варламов
6 февраля 2018, 10:11
Оценка
Поначалу я не поддерживал эту идею и не думал, что нам стоит оформлять эту карту. Но побывав один раз, передумал, так как увидел, за что мы платим и какого качества ленты, и звуковое сопровождение к ним. И вам рекомендую, особенно ценителям хорошего кино.
6 февраля 2018, 10:11
1
0
Ответить
Валентин Исаев
27 марта 2018, 13:52
Оценка
Бывают некоторые фильмы, которые очень хочется посмотреть. Таким фильмом стало «Секретное досье» Стивена Спилберга. Это же мировой режиссер, гений и знаток своего дела. Если вы еще не посмотрели этот фильм, срочно бегите. А смотрели его в кинотеатре «Москва». У нас есть клубная карта. Оформили ее пару лет назад, так и ходим. Смотрим новинки или что-нибудь интересное из библиотеки кинотеатра. Про фильм рассказывать не буду, сами все увидите. Но мы были в восторге. Заодно, этот восторг подкрепили свежими морепродуктами и бокалом вина в «Прекрасном обществе».
27 марта 2018, 13:52
1
0
Ответить
Залина Кадиева
29 мая 2018, 00:05
Оценка
Мне посчастливилось выиграть клубную карту кинотеатра "Москва". Решила пойти с сестрой на фильм "Рэмпейдж". Уже на пороге меня одолевали эмоции, улыбка не сходила с лица, холл (да и весь кинотеатр) просто поражает воображение (настолько все красиво, что не описать словами). На что еще сразу обращаешь внимание, так это на персонал, прекрасно встретили, культурно разговаривали и с радостью показали, как пройти в зал Samsung. Перед началом фильма в зал пришел официант и предложил меню на iPad'e, заказали попкорн, который в свою очередь был очень вкусным. Кресла в зале настолько удобные, можно даже регулировать положение спины и ног. Как радушно встретили, также и проводили. Ни один кинотеатр не оказывал на меня такие впечатления! В скором времени планирую посетить его снова.
29 мая 2018, 00:05
1
0
Ответить
Лейла Клим
13 июня 2018, 13:36
Оценка
Замечательное место! В таких комфортных условия кинотеатра я еще никогда не была) Отдельный плюс, что заказ из ресторана можно сделать прямо в зал. Все продумано, чтобы можно было наслаждаться и ужином, и показом одновременно. С самого входа атмосфера располагает к релаксу
13 июня 2018, 13:36
1
0
Ответить
Сергей Белозеров
18 июня 2018, 17:19
Оценка
Впервые посетили кинотеатр Москва с девушкой. Приехали в центр Москвы прогуляться, в итоге попали в этот чудесный кинотеатр и оформили клубную карту с депозитом. И конечно посмотрели хорошее кино и побывали в отличном ресторане. Мне есть с чем сравнивать, был во многих заведениях и не только в нашей стране. Здесь действительно все на уровне.
18 июня 2018, 17:19
1
0
Ответить
kapczov_mixail
22 июня 2018, 14:36
Оценка
С друзьями посетили этот уникальный кинотеатр. Здесь все классно, просто слов нет! А каких людей можно встретить, все чинно, размеренно, интеллигентно. Приятно находиться в таких заведениях. Прямо на сеанс можно заказать еду из ресторана
22 июня 2018, 14:36
2
0
Ответить
Сергей Громов
25 июня 2018, 16:00
Оценка
Классное место, где можно посмотреть новинки кино в шикарном качестве. Нравится, что он находится в самом центре столицы. Здесь очень уютно, красиво. Здесь активные 3D очки, с ними фильм очень реалистичный. Приду сюда еще не раз
25 июня 2018, 16:00
2
0
Ответить
Оксана Кувшинова(Сачкова)
26 июня 2018, 12:59
Оценка
Были семьёй в кинотеатре , в Марьино, на Люблинской 169,2.
Классное место,персонал дружелюбный, улыбчивый ,а что понравилось больше всего - так это цены.Сейчас семьёй ходить куда то очень дорого и накладно.
А в этом кинотеатре цены на премьерные фильмы 200 р. Очень выгодно для многодетной семьи. Советую)
26 июня 2018, 12:59
1
0
Ответить
Светлана Королева
26 июня 2018, 16:44
Оценка
Недавно мужа перевели по работе в столицу, мы стали знакомиться с городом на правах жителей, а не гостей. По клубной карте смогли посетить этот кинотеатр и были приятно удивлены. Я думаю, что теперь смотреть кино будем только здесь. Если честно ничего подобного раньше даже в Европе не видели.
26 июня 2018, 16:44
2
0
Ответить
Кристина Кузнецова
25 июля 2018, 16:24
Оценка
Несколько раз была в этом кинотеатре. Впечатлений осталось много. Мне понравился кинозал на 8 мест – снимали его компанией. Атмосфера просто отличная, звук и картинка супер, такого нигде нет, насколько я знаю. Смотрели фильм с 3D очками, они как-то контролируют изображение и даже достраивают его, как сказали сотрудники кинотеатра) Спецэффекты так или иначе были классные!
25 июля 2018, 16:24
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
13 августа 2018, 17:25
в ответ на сообщение
Кристина Кузнецова от 25 июля 2018, 16:24
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв. Передали его в кинотеатр :)
13 августа 2018, 17:25
1
0
Ответить
chantyr
18 ноября 2018, 12:56
Оценка
Позор руководству и сотрудникам кинотеатра «Москва» (г.Москва, ул. Охотный ряд, д. 2 )!
Я просто поражён мелочностью, хамству, бестактности и запредельному не уважению к своим посетителям!
На каком основании сегодня утром (18.11.18 в 11:00), переступив порог данного заведения, сотрудниками кинотеатра мне было полностью испорчено настроение?
Я хотел спокойно провести свой законный выходной, посмотреть новый фильм, и даже не ожидал, что мне устроят такое шоу с выносом мозга! Взяв предварительно свой любимый напиток (определенный вид кофе), прямо у входа в кинотеатр ко мне подбежала с охранником и стала меня терроризировать какая-то сотрудница этого кинотеатра, не хотела меня пускать из-за напитка! Было такое ощущение, что я у кого-то что-то украл, или за что-то не заплатил, или хотел проникнуть в кинотеатр не оплатив! Это вообще что такое? Потом вместе с менеджером они все дружно стали переливать мой напиток в свою говно-тару! Это что такое? Что за беспредел? Просто хамство! И все это в самом центре Москвы! Если бы не мои родственники, я бы ни на секунду там не остался! После такого, больше никогда не пойду в это гадкое место! Позор! Фашисты! Ради интереса узнайте цены на билеты в данном кинотеатре!
18 ноября 2018, 12:56
0
1
Ответить
cinema.moscow
26 ноября 2018, 14:25
в ответ на сообщение
Артем Абрамов от 26 января 2018, 12:05
Оценка
Артём, спасибо за Ваш отзыв и оценку!
26 ноября 2018, 14:25
0
0
Ответить
cinema.moscow
26 ноября 2018, 14:44
в ответ на сообщение
chantyr от 18 ноября 2018, 12:56
Оценка
Сhantyr, добрый день!
Благодарим за Ваш отзыв и оценку! Входе разбирательств по данной ситуации, мы просмотрели записи с камеры видеонаблюдения. В действиях наших сотрудников мы не выявили некорректного поведения. Наш хостес уведомил гостей о правилах действующих на территории кинокомплекса, а именно "со своими напитками и едой посещение заведения запрещено". Наш менеджер, пошёл на компромисс и предложил гостю перелить его напиток в посуду из нашего кинобара. Гость согласился.
Нам жаль, что этот инцидент имел место быть. Надеемся на Ваше понимание. Хорошего дня!
26 ноября 2018, 14:44
0
0
Ответить
cinema.moscow
26 ноября 2018, 14:45
в ответ на сообщение
Кристина Кузнецова от 25 июля 2018, 16:24
Оценка
Кристина, спасибо за Ваш отзыв и оценку!
26 ноября 2018, 14:45
0
0
Ответить
cinema.moscow
26 ноября 2018, 14:45
в ответ на сообщение
Светлана Королева от 26 июня 2018, 16:44
Оценка
Светлана, спасибо за Ваш отзыв и оценку!
26 ноября 2018, 14:45
0
0
Ответить
cinema.moscow
26 ноября 2018, 14:45
в ответ на сообщение
Оксана Кувшинова(Сачкова) от 26 июня 2018, 12:59
Оценка
Оксана, спасибо за Ваш отзыв и оценку!
26 ноября 2018, 14:45
0
0
Ответить
cinema.moscow
26 ноября 2018, 14:46
в ответ на сообщение
Сергей Громов от 25 июня 2018, 16:00
Оценка
Сергей, спасибо за Ваш отзыв и оценку!
26 ноября 2018, 14:46
0
0
Ответить
cinema.moscow
26 ноября 2018, 14:47
в ответ на сообщение
kapczov_mixail от 22 июня 2018, 14:36
Оценка
Михаил, спасибо за Ваш отзыв и оценку!
26 ноября 2018, 14:47
0
0
Ответить
cinema.moscow
26 ноября 2018, 14:47
в ответ на сообщение
Сергей Белозеров от 18 июня 2018, 17:19
Оценка
Сергей, спасибо за Ваш отзыв и оценку!
26 ноября 2018, 14:47
0
0
Ответить
cinema.moscow
26 ноября 2018, 14:47
в ответ на сообщение
Лейла Клим от 13 июня 2018, 13:36
Оценка
Лейла, спасибо за Ваш отзыв и оценку!
26 ноября 2018, 14:47
0
0
Ответить
Катерина Куликова-Малахова
2 декабря 2019, 14:02
Оценка
Кинотеатр Победа, сеанс 3D. Отвратительное качество 3D,что в очках, что без них смотришь одно и тоже!!!!
2 декабря 2019, 14:02
0
0
Ответить
Денис Павлов
7 декабря 2019, 21:28
Оценка
Кинотеатр РОдина - Москва - Семёновская площадь, дом 5
Потребовали съесть еду. положенную в рюкзак.
В результате посетители опоздали на киносеанс.
И заимели боли в животе.
прошу принять меры и оградить посетителей кинотеатра от хамского отношения охранников, контролёров и вахтёров.
В противном случае при повтором инициденте будем вынуждены принять меры.
7 декабря 2019, 21:28
1
0
Ответить
Надежда Антипова
7 марта 2024, 12:56
Оценка
Здравствуйте!
Сегодня, 7.03.2024 пришла на сеанс 10.15 в Каро 8 Южное Бутово на фильм «Евгений Онегин».
Администратор просканировала билет, я вошла в зал. Через минут 5 администратор подошла ко мне и сказала? что фильма не будет, так как ФИЛЬМ НЕ ЗАГРУЗИЛИ!
И предложила пойти на сеанс 11.40 другого фильма.
Такой непрофессионализм, безответственность, неуважение к зрителям (я потратила время, подстроила свой рабочий день) встречаю впервые!
Кинотетар не соответствует нормам!
Надежда Антипова
+79154589510
7 марта 2024, 12:56
0
1
Ответить
