Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Иллюзион
Отзывы о кинотеатре Иллюзион
Отзывы о кинотеатре Иллюзион
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Отзывы о кинотеатре Иллюзион
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
https://intrade.bar/68731
20 марта 2019, 02:42
Оценка
Уникальное место, пронизанное волшебной атмосферой кино. Ретро-показы, бесплатные показы, встречи с актерами, режиссерами и критиками, интереснейшие фестивали, демократичные цены. И, самое главное, почти не бывает "случайных" людей, которые разговаривают, шелестят пакетами, чавкают и пьют пиво во время сеанса...
20 марта 2019, 02:42
3
0
Ответить
31 августа 2021, 14:01
Отличное место. Смотрела там стаоый итальянский фильм. Атмосфера непередаваемая
31 августа 2021, 14:01
0
0
Ответить
Елена Богос
16 июня 2023, 08:47
Оценка
Побывала в Иллюзионе первый раз за 43 года и осталась под таким приятным впечатлением, что советую его всем и каждому! Очень душевно, красиво, изысканно. А ещё в холле стоит рояль и нам повезло услышать прекрасное исполнение на нём, большое спасибо, маэстро по имени Сергей!
16 июня 2023, 08:47
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Параглаз
3 комментария
Космик Щелковский
1 комментарий
Киномакс Солярис
8 комментариев
Дом кино
1 комментарий
Mori Cinema Кунцево
8 комментариев
Алмаз Синема Алтуфьевский
8 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail