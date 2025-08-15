Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Иллюзион
Расписание сеансов кинотеатра «Иллюзион»
Расписание сеансов кинотеатра «Иллюзион»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
21
сб
23
вс
24
вт
26
ср
27
чт
28
сб
30
вс
31
вт
9
вс
14
пт
19
сб
20
вс
21
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
2046
мелодрама, драма
2004, Китай / Франция / Германия / Гонконг
2D, SUB
21:30
от 2000 ₽
Банда аутсайдеров
драма
1964, Франция
2D, SUB
10:20
от 1000 ₽
21:40
от 600 ₽
Бассейн
драма
1968, Франция / Италия
2D, SUB
10:30
от 1000 ₽
Великая красота
комедия, драма
2013, Италия / Франция
2D, SUB
18:25
от 2000 ₽
Восемь с половиной
драма
1963, Италия / Франция
2D, SUB
15:35
от 1500 ₽
Выживут только любовники
фантастика, триллер, драма
2013, США
2D, SUB
19:00
от 600 ₽
Жить своей жизнью
драма
1962, Франция
2D, SUB
17:15
от 500 ₽
Здравствуй, грусть
драма, мелодрама
2024, Канада / Франция / Германия
2D, SUB
16:10
от 1500 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D, SUB
12:10
от 400 ₽
Любовное настроение
драма, мелодрама
2000, Гонконг
2D, SUB
10:10
от 400 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D, SUB
12:20
от 1000 ₽
21:15
от 600 ₽
На ярком солнце
драма, криминал
1960, Франция / Италия
2D, SUB
11:55
от 400 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
14:15
от 500 ₽
19:55
от 2000 ₽
Питер FM
комедия, мелодрама
2006, Россия
2D
18:10
от 2000 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D, SUB
13:00
от 1000 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D, SUB
14:30
от 500 ₽
21:20
от 2000 ₽
Человек с киноаппаратом
документальный
1929, СССР
2D
14:40
от 1500 ₽
Чунгкингский экспресс
драма, мистика, криминал
1994, Гонконг
2D, SUB
15:50
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667