Иллюзион

Москва
Адрес
г. Москва, Котельническая наб., 1/15
Метро
Таганская Таганская
Телефон

+7 (495) 915-43-53

Билеты от 400 ₽
О кинотеатре

«Иллюзион» – легендарный кинотеатр Госфильмофонда России, расположенный в высотке на Котельнической набережной. Он был открыт 18 марта 1966 года для показа фильмов из коллекции Госфильмофонда. В этом же году совместно с зарубежными архивами были организованы ретроспективные показы фильмов Канады, Венгрии, Италии, Чехословакии, Швеции, Югославии, Болгарии, Японии, программы, посвященные творчеству Дэвида Уорка Гриффита, Фрица Ланга, Бориса Барнета и др.

С 1966 года и по сей день ключевая стратегия «Иллюзиона» – показы шедевров мировой и советской классики и знакомство зрителя с современным фестивальным и зрительским кино. В год в кинотеатре проводится около 300 мероприятий, среди которых показы с пленки 35-мм, ретроспективы знаковых режиссеров, показы немого кино с музыкальным сопровождением, премьерные и специальные показы, встречи с режиссерами и съемочными группами, отечественные и международные кинофестивали.

Все залы кинотеатра – Большой, Малый, VIP-1 и VIP-2 – обладают современным оборудованием для комфортного просмотра. Общая вместимость – 254 места.

Кинотеатр оснащен пандусом у главного и служебного входов для прохода маломобильных групп населения. «Иллюзион» также обладает необходимым оборудованием для субтитрирования и тифлокомментирования фильмов.

 

Для пенсионеров и детей до 14 лет включительно в будние дни с 10:00 до 18:00 действует скидка в 50 рублей на сеансы в Большом зале. Дети до 3-х лет проходят бесплатно на одно место со взрослым.

Будем рады получить ваши вопросы и предложения, связанные с деятельностью кинотеатра, по адресу illuzion@gff-rf.ru.

Бар
Кафе
Диваны
7.9
449 голосов
Билеты от 400 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Иллюзион
2046
2046
Сегодня 1 сеанс
21:30 от 2000 ₽ ...
Банда аутсайдеров
Банда аутсайдеров
Сегодня 2 сеанса
10:20 от 1000 ₽ 21:40 от 600 ₽ ...
Бассейн
Бассейн
Сегодня 1 сеанс
10:30 от 1000 ₽ ...
Великая красота
Великая красота
Сегодня 1 сеанс
18:25 от 2000 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
https://intrade.bar/68731 20 марта 2019, 02:42
Уникальное место, пронизанное волшебной атмосферой кино. Ретро-показы, бесплатные показы, встречи с актерами, режиссерами и критиками, интереснейшие… Читать дальше…
Елена Богос 16 июня 2023, 08:47
Побывала в Иллюзионе первый раз за 43 года и осталась под таким приятным впечатлением, что советую его всем и каждому! Очень душевно, красиво,… Читать дальше…
Новости кинотеатра
Премия «Событие года»: Итоги
Премия «Событие года»: Итоги 5 декабря в кинотеатре «Иллюзион» назвали имена обладателей премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года» журнала КиноРепортер. Премия вручается в седьмой
Написать
7 декабря 2018 00:07
В «Иллюзионе» пройдет вечер джазового кино
В «Иллюзионе» пройдет вечер джазового кино 2 июня в кинотеатре «Иллюзион» состоится первый показ новой программы «Джаз. Кино. Иллюзион». Это совместный проект кинотеатра, являющегося главной площадкой Госфильмофонда
Написать
21 мая 2018 23:55
Фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» вновь покажут в кинотеатрах
Фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» вновь покажут в кинотеатрах Компания «ВГИК-Дебют» совместно с проектом «Каро.Арт» и кинотеатром «Иллюзион» проведет дополнительные показы фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом
Написать
9 апреля 2018 19:20
Фильмы в кинотеатре Иллюзион

2046 мелодрама, драма 2004, Китай / Франция / Германия / Гонконг
2D, SUB
21:30 от 2000 ₽
Банда аутсайдеров драма 1964, Франция
2D, SUB
10:20 от 1000 ₽ 21:40 от 600 ₽
Бассейн драма 1968, Франция / Италия
2D, SUB
10:30 от 1000 ₽
