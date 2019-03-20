«Иллюзион» – легендарный кинотеатр Госфильмофонда России, расположенный в высотке на Котельнической набережной. Он был открыт 18 марта 1966 года для показа фильмов из коллекции Госфильмофонда. В этом же году совместно с зарубежными архивами были организованы ретроспективные показы фильмов Канады, Венгрии, Италии, Чехословакии, Швеции, Югославии, Болгарии, Японии, программы, посвященные творчеству Дэвида Уорка Гриффита, Фрица Ланга, Бориса Барнета и др.

С 1966 года и по сей день ключевая стратегия «Иллюзиона» – показы шедевров мировой и советской классики и знакомство зрителя с современным фестивальным и зрительским кино. В год в кинотеатре проводится около 300 мероприятий, среди которых показы с пленки 35-мм, ретроспективы знаковых режиссеров, показы немого кино с музыкальным сопровождением, премьерные и специальные показы, встречи с режиссерами и съемочными группами, отечественные и международные кинофестивали.

Все залы кинотеатра – Большой, Малый, VIP-1 и VIP-2 – обладают современным оборудованием для комфортного просмотра. Общая вместимость – 254 места.

Кинотеатр оснащен пандусом у главного и служебного входов для прохода маломобильных групп населения. «Иллюзион» также обладает необходимым оборудованием для субтитрирования и тифлокомментирования фильмов.

Для пенсионеров и детей до 14 лет включительно в будние дни с 10:00 до 18:00 действует скидка в 50 рублей на сеансы в Большом зале. Дети до 3-х лет проходят бесплатно на одно место со взрослым.

Будем рады получить ваши вопросы и предложения, связанные с деятельностью кинотеатра, по адресу illuzion@gff-rf.ru.