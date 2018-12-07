Меню
Премия «Событие года»: Итоги 5 декабря в кинотеатре «Иллюзион» назвали имена обладателей премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года» журнала КиноРепортер. Премия вручается в седьмой
7 декабря 2018 00:07
В «Иллюзионе» пройдет вечер джазового кино 2 июня в кинотеатре «Иллюзион» состоится первый показ новой программы «Джаз. Кино. Иллюзион». Это совместный проект кинотеатра, являющегося главной площадкой Госфильмофонда
21 мая 2018 23:55
Фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» вновь покажут в кинотеатрах Компания «ВГИК-Дебют» совместно с проектом «Каро.Арт» и кинотеатром «Иллюзион» проведет дополнительные показы фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом
9 апреля 2018 19:20
«Огни большого города» зажгутся в Иллюзионе Одна из лучших картин Чарли Чаплина снова вернётся на большой экран под звуки органной музыки. Показ пройдёт в кинотеатре «Иллюзион» 18 марта в 18.00. Сеанс пройдёт в рамках проекта
15 февраля 2018 17:34
В «Иллюзионе» покажут «Призрак оперы» 1 октября в кинотеатре «Иллюзион» состоится показ немого фильма «Призрак оперы» 1925 года, организованный благотворительным фондом содействия и развития музыкальной культуры
29 сентября 2017 20:34
В Иллюзионе покажут фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» 19 сентября в кинотеатре «Иллюзион» выходит в ограниченный прокат фильм выпускника ВГИКа Александра Ханта – «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом
18 сентября 2017 13:08
Фильм «Ананас» покажут в «Иллюзионе» 4 июля состоится показ фильма «Ананас» Владимира Рудака, студента Киношколы для людей с инвалидностью «Без границ». Мероприятие пройдет в московском кинотеатре
30 июня 2017 10:55
Начинает свои показы Фестиваль польских фильмов «Висла» С 25 мая по 11 июня в московских кинотеатрах пройдут показы юбилейного 10-го Фестиваля польских фильмов «Висла». В программе – лучшие художественные работы кинематографистов из
5 мая 2017 02:37
В кинотеатре «Иллюзион» пройдут творческие встречи с заслуженным деятелем искусств Александром Адабашьяном. В Москве в кинотеатре «Иллюзион» пройдут творческие встречи с заслуженным художником и деятелем искусств Александром Адабашьяном.  6 и 7 мая в 12:30 в рамках специальных
3 мая 2017 17:28
В Москве пройдет эхо фестиваля архивного кино «Белые столбы-2017» С 6 по 12 марта в Москве пройдет эхо единственного в России фестиваля архивного кино «Белые столбы-2017». Площадкой станет кинотеатр «Иллюзион». В этом году будут
28 февраля 2017 14:33
Закрытие XVI Форума национальных кинематографий и V Международной Киношколы 24 декабря 2016 года прошло торжественное закрытие XVI Форума национальных кинематографий и V Международной Киношколы, которые длились с 17 по 24 декабря. Организатором форума выступила
26 декабря 2016 17:08
В Москве пройдёт XVI форум национальных кинематографий С 17 по 24 декабря в Москве пройдёт XVI Форум национальных кинематографий. Организатором выступила Конфедерация союзов кинематографистов из стран СНГ, Грузии и Эстонии. Главной задачей Форума
15 декабря 2016 12:58
В Москве начинается Всероссийский фестиваль «Арткино» С 26 сентября по 3 октября в Москве пройдёт первый этап 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино». Второй этап стартует 10 октября 2016 года и продлится до
27 сентября 2016 15:41
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
