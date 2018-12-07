Премия «Событие года»: Итоги5 декабря в кинотеатре «Иллюзион» назвали имена обладателей премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года» журнала КиноРепортер. Премия вручается в седьмой
В «Иллюзионе» пройдет вечер джазового кино2 июня в кинотеатре «Иллюзион» состоится первый показ новой программы «Джаз. Кино. Иллюзион». Это совместный проект кинотеатра, являющегося главной площадкой Госфильмофонда
«Огни большого города» зажгутся в Иллюзионе Одна из лучших картин Чарли Чаплина снова вернётся на большой экран под звуки органной музыки. Показ пройдёт в кинотеатре «Иллюзион» 18 марта в 18.00.
Сеанс пройдёт в рамках проекта
В «Иллюзионе» покажут «Призрак оперы»1 октября в кинотеатре «Иллюзион» состоится показ немого фильма «Призрак оперы» 1925 года, организованный благотворительным фондом содействия и развития музыкальной культуры