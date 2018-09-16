Меню
Киномакс Титан
Отзывы о кинотеатре Киномакс Титан
Отзывы о кинотеатре Киномакс Титан
Отзывы о кинотеатре Киномакс Титан
a-sh
16 сентября 2018, 18:25
Оценка
Зал шикарный, чистый уютный. Экран огромный. Но бар оставляет желать лучшего. Таких ужасных начосов нигде не встречали. Соус холодный, чипсы безвкусные... хотелось бы , чтоб всё было в этом кинотеатре на высшем уровне.
16 сентября 2018, 18:25
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
27 сентября 2018, 15:05
в ответ на сообщение
a-sh от 16 сентября 2018, 18:25
Добрый день! Мы передали ваш отзыв в кинотеатр. Коллеги говорят, что в скором времени все будет исправлено!
Хорошего вам дня.
27 сентября 2018, 15:05
0
0
Ответить
Дмитрий Шатилов
22 октября 2018, 18:27
Оценка
Лучший кинотеатр, из всех, что я повидал.
22 октября 2018, 18:27
1
1
Ответить
Janik Janik
15 ноября 2018, 15:49
Оценка
Не давно ходил на фильм, весь зал вонял пивом, в итоге несмог досмотреть фильм ибо вонь была невыносимая, я не знаю куда смотрят уборщики, ну я опечален что такие вещи проходят сквозь руки и с этим ничего не делают, пожалуйста выносите контейнер с мусором или если кто-то пролил то хотяб избавтесь от запаха это несложно
15 ноября 2018, 15:49
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
21 ноября 2018, 13:18
в ответ на сообщение
Janik Janik от 15 ноября 2018, 15:49
Добрый день! Спасибо, администрация кинотеатра приносит вам свои извинения. Коллеги обещали исправить ситуацию.
21 ноября 2018, 13:18
0
0
Ответить
Максим Беляев
22 декабря 2018, 11:00
Оценка
21.12.2018 года ходили в кинотеатр Титан на фильм Аквамен в 10:20 был сеанс, в 12:00-12:15 была эвакуация всех из залов, всех выгнали но через 10 минут все отменили и сказали что можно вернуться обратно, фильм так и не досмотрели, не советую туда ходить
22 декабря 2018, 11:00
1
0
Ответить
ps_eydelzon
6 марта 2019, 22:52
в ответ на сообщение
Максим Беляев от 22 декабря 2018, 11:00
А чего обратно то не вернулись?
6 марта 2019, 22:52
0
0
Ответить
ilin61
29 апреля 2019, 22:36
Оценка
Ужасная организация и очень дорогая парковка. Вроде тем кто в кино должно быть бесплатно, но, оказывается, нет. Сходили в кино и за покупками, в итоге ещё заплатили круглую сумму за парковку. Больше не придем и другим не советуем
29 апреля 2019, 22:36
1
0
Ответить
bormotov78
17 мая 2019, 19:55
С эвакуацией во время сеанса а прошлом году тоже столкнулся. Это вообще отдельная история, заслуживающая внимания.
Сейчас хочется отметить другой момент.
Купил с семьей билеты на взрослый (обычный, не детский) фильм. В итоге мы оказались в зале, который предназначен явно для детей дошкольного и начальной школы возраста: кресел в привычном понимании кресел кинотеатра, нет. Зато есть кремла-мешки, а также какие-то мини-креслица. В котором взрослому человеку сидеть крайне неудобно. Ощущение, что сидишь на полу. Да и бог бы с ним, если пришел со своим маленьким ребенком на мультик, можно потерпеть. Но когда тебя не спрашивая и даже не предупреждая, отправляют смотреть фильм в такой зал, это я считаю нарушением прав потребителя и уверен, что имею права забрать деньги за некачественно оказанную услугу. Я этого делать не стал в тот раз, о чем жалею.
Рекомендую руководству кинотеатра обратить внимание на этот момент. Люди имеют право за свои деньги знать, в каком зале они будут смотреть фильм и имеют право выбора. А вообще во избежание подобного абсурда, советую не крутить взрослые сеансы в детском зале. .
17 мая 2019, 19:55
0
0
Ответить
User
17 августа 2024, 16:03
Оценка
Очень хороший кинотеатр, часто посещаю с ребьенком , 17.08.24 в 15:10 хотели попасть на сеанс на «головоломка 2» пытались купить билет на терминале в зале, минуты 3 мучались рядом с нами две пары просто ушли не смогли купить билет, рядом ниодного сотрудника не было и в зале никого из сотрудников. В терминале высветиась название этого мультфильма и Qюаркод , о я подумало повезло навела телефон выбрала сеанс 15:10 и купила два билета . Поднялась к 10 залу и у входа девушка проверяет билет говорит это не в наш ктнотеатр купленый, удивилась я, как я в вашем терминале через кюареод приобрела и оплатила 1240₽. Попросила пропустть меня т.к. с ребьенком или обменять его , все же они куплены в терминале вашего кинотеатра. Вышел парень не представился , я обяснила ситуацию попросила пустить на сеанс , ошибка не по моей вине в их терминале куплена. Сотрудник Соловьев Никита👎 нахамил, не предложил никакую помощь, обмен билета, просто в груба повел себя с постоянными посетителями . Считаю такие невеждивые сотрудники не должны работать в таком хорошем кинотетре. Прошу администрацию принять меры дисциплинарного характера. Просто испортил день этот молодой человек ребьенку. Считаю такие как Соловьев Никита не должны работать в сфере развлечений.
17 августа 2024, 16:03
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail

Сейчас хочется отметить другой момент.


Авторизация по e-mail