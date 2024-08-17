Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Киномакс Титан

Киномакс Титан

Москва
Адрес
г. Москва, Каширское шоссе, 61Г, ТРЦ «Каширская Плаза»
Показать на карте
Билеты от 300 ₽
В избранное Уже в избранном
Сеть
Киномакс
О кинотеатре

Кинотеатр «Киномакс Титан» был открыт в августе 2018 года. Он расположен на Каширском шоссе, 61Г, в ТРЦ «Каширская Плаза». Гостей встречают 11 кинозалов с общей вместимостью около 1700 гостей.

В кинозале IMAX Laser установлен самый большой экран IMAX в России. Кинотеатр оснащен передовой техникой от мировых производителей, благодаря чему изображение на экране яркое и четкое, а звук глубокий и насыщенный.

Более того, в кинотеатре «Киномакс Титан» есть зал, оборудованный креслами D-BOX, которые наклоняются в такт движениям на экране. В состав кинозалов также входят зал JBL и два зала класса VIP с удобными кожаными креслами.

Для самых маленьких гостей открыт детский кинозал, оборудованный цветными креслами и пуфиками.

На территории фойе есть уютный кинобар, где каждый гость может приобреси напитки и закуски по своему вкусу.

7.4 Оцените
14 голосов
Билеты от 300 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Киномакс Титан
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
11:10 20:15 ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 3 сеанса
14:50 от 430 ₽ 19:05 от 600 ₽ 23:20 от 600 ₽ ...
Заклятье. Кровь экзорциста
Заклятье. Кровь экзорциста
Сегодня 1 сеанс
23:40 ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
13:10 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре
User 17 августа 2024, 16:03
Очень хороший кинотеатр, часто посещаю с ребьенком , 17.08.24 в 15:10 хотели попасть на сеанс на «головоломка 2» пытались купить билет на терминале… Читать дальше…
Максим Беляев 22 декабря 2018, 11:00
21.12.2018 года ходили в кинотеатр Титан на фильм Аквамен в 10:20 был сеанс, в 12:00-12:15 была эвакуация всех из залов, всех выгнали но через 10… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Пенсионные билеты

Для пенсионеров действует скидка на билет 30%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Скидка учащимся

Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - скидка 30% от стоимости билета. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам
Детские билеты

Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Москвы

Фильмы в кинотеатре Киномакс Титан

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 ср 27 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3 чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
11:10 20:15
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
14:50 от 430 ₽ 19:05 от 600 ₽ 23:20 от 600 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста ужасы 2025, Великобритания
2D
23:40
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше