Кинотеатр «Киномакс Титан» был открыт в августе 2018 года. Он расположен на Каширском шоссе, 61Г, в ТРЦ «Каширская Плаза». Гостей встречают 11 кинозалов с общей вместимостью около 1700 гостей.
В кинозале IMAX Laser установлен самый большой экран IMAX в России. Кинотеатр оснащен передовой техникой от мировых производителей, благодаря чему изображение на экране яркое и четкое, а звук глубокий и насыщенный.
Более того, в кинотеатре «Киномакс Титан» есть зал, оборудованный креслами D-BOX, которые наклоняются в такт движениям на экране. В состав кинозалов также входят зал JBL и два зала класса VIP с удобными кожаными креслами.
Для самых маленьких гостей открыт детский кинозал, оборудованный цветными креслами и пуфиками.
На территории фойе есть уютный кинобар, где каждый гость может приобреси напитки и закуски по своему вкусу.
Для пенсионеров действует скидка на билет 30%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - скидка 30% от стоимости билета. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.