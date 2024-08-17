Кинотеатр «Киномакс Титан» был открыт в августе 2018 года. Он расположен на Каширском шоссе, 61Г, в ТРЦ «Каширская Плаза». Гостей встречают 11 кинозалов с общей вместимостью около 1700 гостей.

В кинозале IMAX Laser установлен самый большой экран IMAX в России. Кинотеатр оснащен передовой техникой от мировых производителей, благодаря чему изображение на экране яркое и четкое, а звук глубокий и насыщенный.

Более того, в кинотеатре «Киномакс Титан» есть зал, оборудованный креслами D-BOX, которые наклоняются в такт движениям на экране. В состав кинозалов также входят зал JBL и два зала класса VIP с удобными кожаными креслами.

Для самых маленьких гостей открыт детский кинозал, оборудованный цветными креслами и пуфиками.

На территории фойе есть уютный кинобар, где каждый гость может приобреси напитки и закуски по своему вкусу.