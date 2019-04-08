Меню
Кинотеатры
Синема Стар Марьина Роща
Отзывы о кинотеатре Синема Стар Марьина Роща
Отзывы о кинотеатре Синема Стар Марьина Роща
Отзывы о кинотеатре Синема Стар Марьина Роща
krista13
8 апреля 2019, 08:48
Оценка
Сам кинотеатр хороший, современные залы, вкусный попкорн. Но есть и минус - дорого. Дороже, чем почти везде.
8 апреля 2019, 08:48
0
0
Ответить
Георгий Почапский
9 апреля 2021, 16:12
Оценка
Здравствуйте. Хотел начать с того, что я люблю ходить в кинотеатр с детства. Мне очень нравится вся эта атмосфера, ожидание самого фильма, просмотр рекламы и поедание попкорна в процессе сего. Итак, сегодня 09.04.2021 произошло нечто ужасное, меня не пустили в зал из-за того что я не показал паспорт. Понимаю, фильм 18+ (Смертельная битва), я просил чтобы меня пропустили, если я покажу тот же паспорт только в электронной форме, но на все просьбы администратор сего заведения отвечал мне: "Нет." Ладно, можно я покажу студенческий билет? "Нет." Данный инцидент вверг меня в невыносимую тоску, мой день и день моего друга был непосредственно испорчен, пришлось ехать домой со всей купленной едой. в заключение скажу, что категорически не буду советовать своим знакомым данное заведение. Спасибо за внимание.
9 апреля 2021, 16:12
0
1
Ответить
bashir_ahriev
14 августа 2021, 16:13
Оценка
Не стал портить вам оценку хотя пара претензий есть. Был на сеансе 14 августа в 13:10. Кондей дул в зале так что я замерз, а колонки шипят когда тихие сцены. Чутка отвлекает. В остальном все отлично.
14 августа 2021, 16:13
1
0
Ответить
User
10 октября 2021, 21:36
Оценка
Попросила включить вентиляцию но так ничего и не поменялось в течении сеанса было жарко и душно. Безпорядок. Буду жаловаться. Раньше такого небыло и все работпло.
10 октября 2021, 21:36
1
0
Ответить
User
29 сентября 2023, 17:53
Оценка
Ужасный сервис!
29 сентября 2023, 17:53
0
0
Ответить
Ольга Текунова
2 февраля 2024, 12:20
Оценка
Отвратительно! Не продали билеты на фильм Мастер и Маргарита, потому что не предоставили документ, что подростку 18 лет. Даже если и нет 18, он шел в сопровождении взрослого человека, законного представителя!!! А то что это вообще то школьная программа… видимо там работают двоечники!!! Тычут законом, в котором сами не але. Лояльность всех этих возрастных ограничений должна все таки присутствовать и сотрудникам наверно надо как то тоже понимать куда и кому можно а куда нельзя!
Нигде с такой проблемой не сталкивалась при посещении кинотеатра, именно здесь…
2 февраля 2024, 12:20
2
1
Ответить
polinabaravi
2 ноября 2024, 22:41
Оценка
ужасный кинотеарт и работники!!
2 ноября 2024, 22:41
0
0
Ответить
Александр Михелев
27 января 2025, 12:36
Оценка
Нет возможности описать словами качество оказанной услуги, так как нам ОТКАЗАЛИ в сенасе.
Мы всей семьей приехал, опоздали всего на 2 минуты, но оказалось, что касса не продаёт билеты после официального времени начала сеанса.
27 января 2025, 12:36
0
0
Ответить
