Кинотеатр «Синема Стар Марьина Роща» расположен в торговом центре «Райкин Плаза». Ближайшая станция метро — Марьина Роща.

Этот мультиплекс — один из филиалов крупной сети, здесь открыто пять кинозалов, в которых есть все для полноценного комфортного отдыха: мягкие кресла, кондиционер, широкие проходы между рядами, новейшая звуковая система.

Дизайн помещений выполнен в стиле хай-тек. В холле кинотеатра находятся мягкие диванчики для отдыха перед сеансом. В кино-баре продаются различные десерты, напитки, попкорн.

Кинотеатр «Синема Стар Марьина Роща» в Москве предлагает насладиться фильмами в 2D и 3D форматах.