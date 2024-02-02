Меню
Москва
Адрес
г. Москва, ул. Шереметьевская, 6, корпус 1, ТРЦ «Райкин Плаза»
Метро
Марьина роща
Телефон

+7 (495) 988-03-33 / бронирование

Сеть
Синема Стар
ТРК
Расположен в ТРЦ «Райкин Плаза»
О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Стар Марьина Роща» расположен в торговом центре «Райкин Плаза». Ближайшая станция метро — Марьина Роща.

Этот мультиплекс — один из филиалов крупной сети, здесь открыто пять кинозалов, в которых есть все для полноценного комфортного отдыха: мягкие кресла, кондиционер, широкие проходы между рядами, новейшая звуковая система.

Дизайн помещений выполнен в стиле хай-тек. В холле кинотеатра находятся мягкие диванчики для отдыха перед сеансом. В кино-баре продаются различные десерты, напитки, попкорн.

Кинотеатр «Синема Стар Марьина Роща» в Москве предлагает насладиться фильмами в 2D и 3D форматах. 

Бар
Расположен в ТЦ
Dolby Atmos
Диваны
Парковка
6.1 Оцените
34 голоса
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Стар Марьина Роща
Атель-матель
Сегодня 3 сеанса
14:20 18:45 22:00 ...
Голый пистолет
Сегодня 2 сеанса
18:05 от 630 ₽ 20:10 от 630 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 2 сеанса
10:40 12:30 ...
Мир Юрского периода: Возрождение
Сегодня 1 сеанс
16:35 от 480 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Ольга Текунова 2 февраля 2024, 12:20
Отвратительно! Не продали билеты на фильм Мастер и Маргарита, потому что не предоставили документ, что подростку 18 лет. Даже если и нет 18, он шел в… Читать дальше…
bashir_ahriev 14 августа 2021, 16:13
Не стал портить вам оценку хотя пара претензий есть. Был на сеансе 14 августа в 13:10. Кондей дул в зале так что я замерз, а колонки шипят когда тихие сцены. Чутка отвлекает. В остальном все отлично.
Фильмы в кинотеатре Синема Стар Марьина Роща

Атель-матель комедия 2025, Россия
14:20 18:45 22:00
Голый пистолет комедия 2025, США
18:05 от 630 ₽ 20:10 от 630 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
10:40 12:30
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
