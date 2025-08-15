Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Синема Стар Марьина Роща
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Марьина Роща»
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Марьина Роща»
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
14:20
18:45
22:00
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
18:05
от 630 ₽
20:10
от 630 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
10:40
12:30
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
16:35
от 480 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
11:00
16:25
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
13:20
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
20:50
от 630 ₽
22:10
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
10:50
от 270 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:30
12:50
15:40
17:25
Смурфики в кино
мюзикл
2025, США
2D
10:10
от 270 ₽
12:10
от 300 ₽
Супермен
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
2D
13:05
от 300 ₽
19:00
от 550 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
15:10
19:40
23:10
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
14:10
от 300 ₽
19:20
от 550 ₽
21:50
от 550 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
15:50
от 480 ₽
21:40
от 550 ₽
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
