Киноафиша Москвы Кинотеатры Синема Стар Марьина Роща ТРЦ «Райкин Плаза»

​​​​​​​г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 6, к. 1
Марьина роща
+7 (495) 542-44-55 / справочный центр

ТРЦ «Райкин Плаза» - крупный пятихуровневый торгово-развлекательный центр в Москве площадью более 80 тысяч квадратных метров, включающий в себя множество магазинов, детские развлекательные площадки и мультиплекс. ТРЦ «Райкин Плаза» расположен в в Северо-Восточном административном округе Москвы, на Третьем транспортном кольце прямо у станции метро «Марьина Роща».

На территории торгового центра «Райкин Плаза» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Lacoste, Nautica, Baldinini, Rendez Vouz, Cacharel, Meucci, Glenfield, Caterina Leman, H&M, Marks&Spencer, Mexx, US Polo, Camel Active, Love Republic, Imaginarium, Kanz, Intimissimi, Сalzedonia, ВAON, Diva и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Nike, Adidas и др.), магазины товаров для дома («Интерьерная лавка», Cookhouse и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Gap kids, Lego, Gulliver и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины парфюмерии и косметики (ile de Beaute и др.), ювелирные салоны (585GOLD, «Бронницкий ювелир» и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики «Айкрафт Оптика», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Евросеть», «Мегафон» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, салон красоты, студия дизайна бровей, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Форабанк», «ВТБ 24» и др.), зоомагазин, аптека, химчистка, платежные терпимналы и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Райкин Плаза» функционируют современный многозальный кинотеатр «Синема Стар», продовольственный супермаркет «Перекресток», мебельные магазины («Много мебели» и др.), супермаркет товаров для детей «Кораблик», супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет спортивных товаров, супермаркет одежды «Такко Fashion», супермаркет товаров для дома «Togas», супермаркет натуральных продуктов «ВкусВилл» и детские развлекательные площадки.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов («Макдоналдс», «Бургер Кинг», «Теремок», рестораны «Япоша», IL Patio, «Планета Суши», «Кофетун», «Этаж», «Шоколадница», Dunkin Donats, «Кебаб Хаус», пивной ресторан «Таможня дает добро» и др.)

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Райкин Плаза» есть бесплатная двухуровневая подземная автомобильная парковка на 600 машиномест и автомойка.

г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 6, к. 1

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Райкин Плаза» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Марьина роща» (100 метров)

2. На любом общественном транспорте, идущем по Шереметьевской улице или улице Сущевский Вал до остановки «Метро Марьина роща»

  • на автобусах № 12, 15, 19, 19ф, 24, 24к, 38, 84, 84к, 126
  • на троллейбусе № 42
  • на трамваях № 13, 18

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Райкин Плаза»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Перекресток»: 09.00 – 23.00;
Супермаркет натуральных продуктов «ВкусВилл»: 09.00 – 22.00;
Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 02.00;
Пивной ресторан «Таможня дает добро»: пн – пт: 11.00 – 23.00, сб, вс: 11.00 – 0.00.

Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
