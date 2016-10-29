Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Синема Парк Ривьера
Отзывы о кинотеатре Синема Парк Ривьера
Отзывы о кинотеатре Синема Парк Ривьера
raimi665
29 октября 2016, 01:33
Отрицательный отзыв
Текст предназначен для публичного ознакомления о том, как кинотеатр Синема Парк ("Райзинг стар медиа") обманывает зрителей
28.10.2016 я купила за 490 руб. билет на сеанс в 20:10 "Доктор Стрейндж", место 14, ряд 8 в кинотеатре по адресу г. Москва, ул. Автозаводская, 18.
Обман
Придя в кинотеатр, я попросила у билетных контролёров "Real3D-очки", которые необходимы для просмотра фильма в формате 3D ATMOS. На билете указан формат показа: 3D ATMOS. Билетные контролёры сказали: "Очки вам выдадут на баре". Я отправилась на бар и обратилась к продавцу-кассиру Ахмедову В.А. за выдачей мне очков. Он ответил: "Очки выдаём за 60 рублей". Я передала продавцу-кассиру Ахмедову В.А. 100 руб. Он сказал что у него нет сдачи. В связи с тем, что наступило время кинопоказа, я не стала ожидать сдачи 40 р., и проследовала в зал с выданными мне очками.
При показе фильмов в формате 3D ATMOS изображение на экране размытое и раздвоенное. Просмотр кинофильма в этом формате без очков не обеспечивает указанного качества и вредит здоровью. Очки для просмотра кинофильмов в формате 3D являются необходимым оборудованием.
Отвратительное качество кинопоказа
Кинофильм был полностью просмотрен мной в выданных мне очках. Более чем половину времени просмотра фильма из центра кинозала, где находилось моё место, левая половина изображения раздваивалась. Звук в зале был тихий. Низкие частоты приглушённые. Средние тона звучали неравномерно.
Нарушение моего права потребителя и навязывание покупки
После сеанса я направилась к бару и отдала продавцу-кассиру Ахмедову В.А. Real3D-очки в исправном виде и оригинальной упаковке. На просьбу вернуть оставленный мной залог 100 рублей он сообщил мне: "Очки продаются отдельно". Таким образом, меня вынудили совершить покупку ненужных мне Real3D очков.
Моё право потребителя на получение услуги в полном объёме и надлежащем качестве после произведённой мной оплаты билета было нарушено.
Оборудование, необходимое для просмотра, было навязано в качестве отдельной покупки.
29 октября 2016, 01:33
1
2
Ответить
Playground-x
14 сентября 2019, 09:11
Оценка
Мой самый любимый кинотеатр!
14 сентября 2019, 09:11
2
0
Ответить
Анна Черникова
17 сентября 2019, 16:58
в ответ на сообщение
raimi665 от 29 октября 2016, 01:33
Капец вы зануда ... противно вас читать даже. 60 р на индивидуальные очки потратила - удавилась.
17 сентября 2019, 16:58
2
0
Ответить
shikhaliyev.emin
16 июля 2022, 21:25
Оценка
Мой самый один из любимых кинотеатров!!! Т.к Ашан Ривьера мой самый любимый Ашан!!! 👍👍👍
16 июля 2022, 21:25
0
0
Ответить
Авторизация по e-mail