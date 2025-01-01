ТРЦ «Ривьера» – крупный современный торгово-развлекательный центр, расположенный на юге Москвы в непосредственной близости от Третьего Транспортного кольца (ТТК) в пешей доступности от станций метро «Автозаводская» и «Тульская».

На территории торгово-развлекательного центра «Ривьера» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров на любой вкус (Cropp, Mohito, «ТВОЕ», Mothercare, Baon, «Снежная королева», Guess, Zara, Stradivarius, Pull and Bear, Massimo Dutti, Reserved, Bershka, H&M, Koton, LOVE REPUBLIC, Uniqlo, LIME, Oysho, LC Waikiki, Zara Home и др.), фирменные магазины техники (Samsung, re:Store и др.), салоны связи («МегаФон», «МТС», «Tele2», «Билайн» и др.), магазины парфюмерии и кометики (L'occitane, «Л’Этуаль» и др.), аптека, магазины сувениров, цветов и подарков («Солдат удачи» и др.), детский супермаркет «Детский мир», салон оптики, ювелирные салоны («Ювелирцентр», «Московский ювелирный завод», Sunlight и др.), спортивный гипермаркет «Декатлон», магазин LEGO, салон красоты, студия маникюра, мужская парикмахерская, детский салон красоты, центр фотоуслуг, ателье, химчистка, дома быта, турагентство и банкоматы («Сбербанк», «Газпромбанк» и др.).

Кроме того, в ТРЦ «Ривьера» открыты: многозальный кинотеатр сети «Синема парк», детский центр профессий «Кидбург», интерактивный музей-театр «Сказкин дом», веревочный центр «Панда парк», автогородок Motorcity, игровая комната «Легород», конктактный зоопарк «Зверюшки», выставочное пространство «ART КОРОБКА», батутный центр Just Jump, соляная комната «ХэппиСоль», «3D Музей», авиасимуляторы TFT Aero, Segwaypark и аттракционы «Прогулка в темноте», «Сегвейдром», «Сказкин Дом», Зеркальный лабиринт, CyberSpace и многое другое.

Также в торгово-развлекательном центре для гостей функционируют гипермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео», продуктовый гипермаркет «Ашан» и обширная зона фудкорта, где каждый посетитель сможет выбрать кафе или ресторан по своему вкусу (KFC, Burger King, Saltenas, «Урюк», «Урюк.Ми», Saltenas, «Теремок», «Суши маркет», «Суши Make», Hard Wok Cafe, Starbucks, «Даблби», BB Grill, «Хруст» и др.).

Для комфорта автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Ривьера» есть платный 3-х уровневый подземный автомобильный паркинг на 3000 машиномест (первые 3 часа бесплатно, въезд на парковку со стороны улицы Ленинская Слобода и ТТК) и автомойка.

Адрес:

г. Москва, ул. Автозаводская, д. 18

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Ривьера» можно следующим образом:

1. От станций метро «Автозаводская», «Тульская», «Ленинский проспект» и «Кожуховская» до остановки «ТРЦ Ривьера»

на бесплатных автобусах

2. От станции метро «Автозаводская» до остановок «2-я проходная ЗИЛ» или «Автозаводский мост, 3-е Транспортное кольцо»

на автобусах № 9, 44, 99, 142, 186, 234, 263, 291

на троллейбусах № 40

на маршрутных такси № Т26, Т67

3. От станции метро «Тульская» до остановок «2-я проходная ЗИЛ» или «Автозаводский мост, 3-е Транспортное кольцо»

на автобусе № 9

4. От станции метро «Кожуховская» до остановок «2-я проходная ЗИЛ» или «Автозаводский мост, 3-е Транспортное кольцо»

на автобусах № 9, 44, 142

5. Пешком от станций метро «Автозаводская» или «Тульская» (10 минут)

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Ривьера»: 10.00 – 22.00;

Гипермаркет «Ашан»: 08.00 – 23.00;

Кинотеатр «Синема Парк» с 10.00 до последнего сеанса;

Фитнес-центр «LOMOV Gym»: пн – пт: 07.00 – 00.00, сб, вс: 09.00 – 22.00;

Город профессий «Кидбург»: 10.00 – 20.00;

Контактный зоопарк «Зверюки»: 10.00 – 22.00;

Игровая комната «Легород»: 10.00 – 22.00.