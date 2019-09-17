Кинотеатр «Синема Парк Ривьера» в Москве находится в одном из самых крупных торгово-развлекательных центров столицы - ТРЦ «Ривьера». Он был открыт в апреле 2016 года.

Современный мультиплекс «Синема Парк Ривьера» занимает площадь более 4000 кв.м., 9 кинозалов со стильным интерьером одновременно вмещают множество зрителей. В фойе предусмотрены зоны отдыха, имеется кино-бар. Для премьерных показов имеется суперкинозал «Атмосфера», для детей оборудован максимально удобный кинозал KIDS, ценителей особого комфорта приглашает премиум-зал «RELAX» с лаундж-баром.

Для демонстрации фильмов в форматах 2D и RealD 3D используется инновационное оборудование, лазерная кинопроекционная система 4K и аудио-технология Dolby Atmos, поляризационные RealD очки. Установлена система климат-контроля, эргономичные кресла, серебряные экраны.

В репертуаре — мировые премьеры, семейное и молодежное кино, мультипликация.