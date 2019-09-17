Меню
Синема Парк Ривьера

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера»
Метро
ЗИЛ
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Билеты от 120 ₽
Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТРЦ «Ривьера»
О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Парк Ривьера» в Москве находится в одном из самых крупных торгово-развлекательных центров столицы - ТРЦ «Ривьера». Он был открыт в апреле 2016 года. 

Современный мультиплекс «Синема Парк Ривьера» занимает площадь более 4000 кв.м., 9 кинозалов со стильным интерьером одновременно вмещают множество зрителей. В фойе предусмотрены зоны отдыха, имеется кино-бар. Для премьерных показов имеется суперкинозал «Атмосфера», для детей оборудован максимально удобный кинозал KIDS, ценителей особого комфорта приглашает премиум-зал «RELAX» с лаундж-баром.

Для демонстрации фильмов в форматах 2D и RealD 3D используется инновационное оборудование, лазерная кинопроекционная система 4K и аудио-технология Dolby Atmos, поляризационные RealD очки. Установлена система климат-контроля, эргономичные кресла, серебряные экраны. 

В репертуаре — мировые премьеры, семейное и молодежное кино, мультипликация.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Есть сканнер билетов
Dolby Atmos
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
VIP
Парковка
Детский зал
6 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Парк Ривьера
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
14:45 от 430 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 6 сеансов
11:00 от 390 ₽ 13:40 от 430 ₽ 16:20 от 430 ₽ 19:00 от 590 ₽ ...
Затерянное место
Затерянное место
Сегодня 1 сеанс
22:30 от 300 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
10:50 от 390 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Анна Черникова 17 сентября 2019, 16:58
Капец вы зануда ... противно вас читать даже. 60 р на индивидуальные очки потратила - удавилась.
Playground-x 14 сентября 2019, 09:11
Мой самый любимый кинотеатр!
6 голосов
Фильмы в кинотеатре Синема Парк Ривьера

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:45 от 430 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
11:00 от 390 ₽ 13:40 от 430 ₽ 16:20 от 430 ₽ 19:00 от 590 ₽ 21:40 от 590 ₽ 00:20 от 590 ₽
Затерянное место ужасы, триллер 2024, США
2D
22:30 от 300 ₽
