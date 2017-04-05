Меню
Фредерик Бегбедер представит свой фильм «Идеаль» в Москве
6 и 7 апреля режиссёр злободневной комедии «Идеаль» Фредерик Бегбедер приедет в столицу, чтобы лично представить свою картину. Программа мероприятий: 6 апреля в 20.00, «Синема
Написать
5 апреля 2017 12:00
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России
С 4 по 9 апреля в кинотеатрах сети СИНЕМА ПАРК состоится третий фестиваль «Le cinéma français», в формате которого пройдут показы лучших современных фильмов французского
Написать
4 апреля 2017 18:16
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
