Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Синема Парк Ривьера Новости кинотеатра «Синема Парк Ривьера»

Новости кинотеатра «Синема Парк Ривьера»

Новости кинотеатра «Синема Парк Ривьера» Вся информация о кинотеатре
Фредерик Бегбедер представит свой фильм «Идеаль» в Москве
Фредерик Бегбедер представит свой фильм «Идеаль» в Москве 6 и 7 апреля режиссёр злободневной комедии «Идеаль» Фредерик Бегбедер приедет в столицу, чтобы лично представить свою картину. Программа мероприятий: 6 апреля в 20.00, «Синема
Написать
5 апреля 2017 12:00
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России С 4 по 9 апреля в кинотеатрах сети СИНЕМА ПАРК состоится третий фестиваль «Le cinéma français», в формате которого пройдут показы лучших современных фильмов французского
Написать
4 апреля 2017 18:16
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше