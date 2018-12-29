Меню
Киномакс Жулебино
Отзывы о кинотеатре Киномакс Жулебино
Отзывы о кинотеатре Киномакс Жулебино
Торговый центр
Отзывы о кинотеатре Киномакс Жулебино
Оксана Гусейнова
29 декабря 2018, 01:28
Оценка
Прикольный кинотеатр, современный, кресла удобные
29 декабря 2018, 01:28
0
0
Ответить
areg11
15 марта 2020, 12:55
Новый, удобный, отдичный звук, хороший экран
15 марта 2020, 12:55
0
0
Ответить
Natalya Natalya
2 января 2025, 19:08
Оценка
Были сегодня на "волш.изумр.города" Дети собирались, наряжались в кино, всё хорошо, даже реклама вначале, фиг с ней можно прийти позже... Но! Кино закончилось! На самом интересном месте! Всмысле ребят??? Мы ждали финала как Элли возвратится домой, и.....??? Они дошли до из. Города и усе... Кина не будет... Дети расстроены!!! Вечер испорчен!! Господа, я заплатила 1500 за что, за половину фильма??? Из принципа не пойду досматривать и не советую!!!
2 января 2025, 19:08
0
0
Ответить
Авторизация по e-mail