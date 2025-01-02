Кинотеатр в Москве «Киномакс-Жулебино» – это 6 стильных комфортабельных залов на 762 места, оснащенные современным оборудованием и удобными креслами, среди которых зал со звуком Dolby Atmos и VIP-зал.



DolbyAtmos - это аудиосистема, которая транслирует звуки фильма в трехмерном пространстве, включая область над головой зрителя. Dolby Atmos не соединяет звуки вместе, как обычные аудиосистемы, а делает их объектоориентированными. Это позволяет воспроизводить до 128 звуков одновременно.

VIP-зал в “Киномакс-Жулебино” - это удобство кожаных, раскладывающихся кресел.

Кинотеатр “Киномакс-Жулебино” кинотеатр , в котором нет классических касс кино. Гости самостоятельно смогут приобрести билеты в терминалах самообслуживания, принимающих в качестве оплаты как пластиковые карты, так и наличные деньги. Посетители с электронными билетами для входа в зал могут не распечатывать билеты, нужно воспользоваться билетными сканерами.

Еще одной отличительной особенностью кинотеатра стало появление формата обслуживания – self-service, который пришел на смену традиционному кинобару. Это новейшее решение увеличивает скорость обслуживания и обеспечивает гостям максимальный доступ к расширенному ассортименту продукции кинобара.

В консешн-баре киноцентра Киномакс представлен широкий ассортимент безалкогольных и слабоалкогольных напитков, неповторимо вкусный карамелизированный попкорн.