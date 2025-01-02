Кинотеатр в Москве «Киномакс-Жулебино» – это 6 стильных комфортабельных залов на 762 места, оснащенные современным оборудованием и удобными креслами, среди которых зал со звуком Dolby Atmos и VIP-зал.
DolbyAtmos - это аудиосистема, которая транслирует звуки фильма в трехмерном пространстве, включая область над головой зрителя. Dolby Atmos не соединяет звуки вместе, как обычные аудиосистемы, а делает их объектоориентированными. Это позволяет воспроизводить до 128 звуков одновременно.
VIP-зал в “Киномакс-Жулебино” - это удобство кожаных, раскладывающихся кресел.
Кинотеатр “Киномакс-Жулебино” кинотеатр , в котором нет классических касс кино. Гости самостоятельно смогут приобрести билеты в терминалах самообслуживания, принимающих в качестве оплаты как пластиковые карты, так и наличные деньги. Посетители с электронными билетами для входа в зал могут не распечатывать билеты, нужно воспользоваться билетными сканерами.
Еще одной отличительной особенностью кинотеатра стало появление формата обслуживания – self-service, который пришел на смену традиционному кинобару. Это новейшее решение увеличивает скорость обслуживания и обеспечивает гостям максимальный доступ к расширенному ассортименту продукции кинобара.
В консешн-баре киноцентра Киномакс представлен широкий ассортимент безалкогольных и слабоалкогольных напитков, неповторимо вкусный карамелизированный попкорн.
Для пенсионеров действует скидка на билет 30%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - скидка 30%. Групповая скидка - 40% от базовой цены. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.