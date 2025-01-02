Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Киномакс Жулебино

Киномакс Жулебино

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
Метро
Жулебино
Показать на карте
Билеты от 290 ₽
В избранное Уже в избранном
Сеть
Киномакс
ТРК
Расположен в ТРЦ «Миля»
О кинотеатре

Кинотеатр в Москве «Киномакс-Жулебино» – это 6 стильных комфортабельных залов на 762 места, оснащенные современным оборудованием и удобными креслами, среди которых зал со звуком Dolby Atmos и  VIP-зал.

DolbyAtmos - это аудиосистема, которая транслирует звуки фильма в трехмерном пространстве, включая область над головой зрителя. Dolby Atmos не соединяет звуки вместе, как обычные аудиосистемы, а делает их объектоориентированными. Это позволяет воспроизводить до 128 звуков одновременно. 

VIP-зал  в “Киномакс-Жулебино” - это удобство кожаных, раскладывающихся кресел.

Кинотеатр “Киномакс-Жулебино” кинотеатр , в котором нет классических касс кино. Гости самостоятельно смогут приобрести билеты в терминалах самообслуживания, принимающих в качестве оплаты как пластиковые карты, так и наличные деньги. Посетители с электронными билетами для входа в зал могут не распечатывать билеты, нужно воспользоваться билетными сканерами. 

Еще одной отличительной особенностью  кинотеатра стало появление формата обслуживания – self-service, который пришел на смену традиционному кинобару. Это новейшее решение увеличивает  скорость обслуживания и обеспечивает гостям максимальный доступ к  расширенному  ассортименту продукции кинобара.

В консешн-баре киноцентра Киномакс представлен широкий ассортимент безалкогольных и слабоалкогольных напитков, неповторимо вкусный карамелизированный попкорн.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Есть терминал распечатки билетов
Dolby Atmos
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
VIP
Парковка
9.0 Оцените
19 голосов
Билеты от 290 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Киномакс Жулебино
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
16:30 23:30 ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 2 сеанса
15:10 от 410 ₽ 22:00 от 510 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 2 сеанса
10:10 15:20 ...
Как приручить дракона
Как приручить дракона
Сегодня 1 сеанс
10:15 от 290 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре
Natalya Natalya 2 января 2025, 19:08
Были сегодня на "волш.изумр.города" Дети собирались, наряжались в кино, всё хорошо, даже реклама вначале, фиг с ней можно прийти позже... … Читать дальше…
Оксана Гусейнова 29 декабря 2018, 01:28
Прикольный кинотеатр, современный, кресла удобные
Отзывы Написать отзыв
19 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Пенсионные билеты

Для пенсионеров действует скидка на билет 30%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Скидка учащимся

Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - скидка 30%. Групповая скидка - 40% от базовой цены. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам
Детские билеты

Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Москвы

Фильмы в кинотеатре Киномакс Жулебино

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 ср 27 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3 чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
16:30 23:30
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
15:10 от 410 ₽ 22:00 от 510 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
10:10 15:20
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше