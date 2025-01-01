ТРЦ «Миля» - многофункциональный торгово-развлекательный центр в Москве площадью более 38 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговую зону, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Миля» расположен в районе Выхино-Желебино на улице Авиаконструктора, в районе станции метро «Жулебино».

На территории торгового центра «Миля» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (O’STIN, ELC, Gloria Jeans, Zolla, Diva, «Твое», Lady & Gentlamen City и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазин товаров для дома («Ascona» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Acoola» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны (Pandora, Sunlight и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС», «Евросеть» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, салон красоты, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «Альфа-Банк» и др.), зоомагазин, аптека, химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Миля» функционируют современный многозальный кинотеатр «Киномакс», продовольственный супермаркет «Перекресток», супермаркет товаров для детей «Детский Мир», супермаркеты бытовой техники и электроники (DNS и др.), супермаркет спортивных товаров и детский развлекательный центр «Маргоша».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов («Крошка-Картошка», «KFC, «Бургер-кинг», «Шоколодница» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Миля» есть бесплатная автомобильная парковка.

Адрес:

г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 22

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Миля» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Жулебино» (100 метров)

2. На любом общественном транспорте, идущем по улице Баязита Бикбая до остановки «Метро Жулебино (северный вестибюль)»

на автобусе № 177

на маршрутных такси № 1074

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Миля»: 10.00 – 22.00;