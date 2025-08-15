Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Киномакс Жулебино
Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс Жулебино»
Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс Жулебино»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Торговый центр
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
ср
27
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
чт
1
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
16:30
23:30
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
15:10
от 410 ₽
22:00
от 510 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
10:10
15:20
Как приручить дракона
боевик, приключения, семейный
2025, США
2D
10:15
от 290 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
18:30
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
12:20
16:00
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:25
14:00
17:10
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
11:50
13:10
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
18:00
19:10
20:10
22:20
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
15:30
от 410 ₽
20:40
от 510 ₽
23:20
от 510 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
20:50
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
23:10
от 530 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
11:00
14:20
Улыбка. Новый кошмар
ужасы
2024, Канада / США
2D
21:20
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
10:30
от 290 ₽
18:10
от 510 ₽
3D
13:00
от 410 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
10:20
от 290 ₽
13:30
от 410 ₽
16:40
от 410 ₽
19:50
от 510 ₽
22:55
от 510 ₽
Чумовая пятница 2
семейный, комедия, фэнтези
2025, США
2D
12:50
от 350 ₽
17:20
от 410 ₽
19:40
от 510 ₽
23:55
от 510 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
