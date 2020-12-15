Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Синема Стар Принц Плаза
Отзывы о кинотеатре Синема Стар Принц Плаза
Отзывы о кинотеатре Синема Стар Принц Плаза
Арсений Карпов
15 декабря 2020, 18:14
Оценка
Любимый кинотеатр. Недорогие киносеансы. Хорошие, маленькие залы, где все хорошо видно с любого места. Можно даже на первые ряды спокойно брать билеты. Нравится подборка фильмов. Следят за этим, чтобы выбор разных фильмов был. Редко, когда прям совсем не на что пойти. Поэтому если есть желание сходить в кино, могу порекомендовать «синема стар» именно в этом тц. Если есть время после и перед сеансом, его можно запросто скоротать, походив по разным магазинам в «принц плаза». Тут очень много самых разноплановых магазинчиков. Купить можно любую одежду, начиная от молодежной и заканчивая классикой.
15 декабря 2020, 18:14
0
0
Ответить
Игорь Коновалов
12 января 2021, 12:10
Недавно забрели в этот ТЦ с друзьями и решили посетить местный кинотеатр, как раз сеанс нового фильма начинался, да и по стоимости все устроило. Сразу хотелось бы обратить внимание на то, что расстояние между рядами больше метра, из-за чего никто не мешал просмотру. Сам экран позволил окунуться в фильм полностью, такого современного оборудования я еще не встречал и конечно же удобные кресла стоит отметить, комфортно как дома. Думаю даже самым искушенным киноманам, «Синема Стар Принц Плаза» зайдёт на отлично! Планирую на выходные снова выбраться в ТЦ и обязательно заглянуть в Кинотеатр.
12 января 2021, 12:10
0
0
Ответить
mityaperetc
8 февраля 2021, 11:28
На новый год показывали классные мультфильмы. С удовольствием сходили с детьми в кино. Вообще отлично провели время в плазе! Пока мама немного походила по одежде, мы с пацанами поиграли в лазертаг, благо на нас нашлось место, т.к. сейчас туда не попасть. Чуть ли не очередь была. Потом поели в кафешке и вечером пошли на сеанс. Смотрели «семейку крудс». Всем понравилось. Посмеялись от души и сам посыл у мультфильма хороший. Весь этот день вместе с кино оставили очень приятное впечатление. Провели хороший семейный вечер с женой и детьми. Остались приятные впечатления, за что торговому центру “Спасибо!”
8 февраля 2021, 11:28
0
0
Ответить
Наталья Погодина
18 марта 2021, 19:21
Развлечений и всяких магазинов в тц хватает. Мы с подругами чуть ли не каждый день здесь бываем - ходим в кино, по магазинам и всё такое. Тц большой, людей тут всегда много, из-за чего атмосфера действительно какая-то особенная. Что касается кино, то смотрим его в Синема Стар. Компактный кинотеатр, но максимально комфортный, как будто дома у себя находишься.
18 марта 2021, 19:21
0
0
Ответить
Игорь Коновалов
24 марта 2021, 19:27
Был здесь в первый раз на выходных. Ходили в кино с девушкой. Понравился уютный зал, удобные кресла, хорошее расстояние до следующего ряда. Народу было немного, поэтому можно было переговариваться и общаться во время сеанса. Мне понравилось. Уютный кинозал. Билеты покупал заранее, чтобы не было заминки с оплатой и прочим. В баре цены как везде. Понравилось, что кино находится прямо в здании ТЦ Принц плаза, то есть от метро даже ехать никуда не надо. Надо просто подняться на 4ый этаж. Если все хорошо, можно после кино зайти посидеть куда-нибудь. Мы были в япоше. Отлично провели время.
24 марта 2021, 19:27
0
0
Ответить
arhipchik50496
25 марта 2021, 18:37
Был здесь в первый раз на выходных. Ходили в кино с девушкой. Понравился уютный зал, удобные кресла, хорошее расстояние до следующего ряда. Народу было немного, поэтому можно было переговариваться и общаться во время сеанса. Мне понравилось. Уютный кинозал. Билеты покупал заранее, чтобы не было заминки с оплатой и прочим. В баре цены как везде. Понравилось, что кино находится прямо в здании ТЦ Принц плаза, то есть от метро даже ехать никуда не надо. Надо просто подняться на 4ый этаж. Если все хорошо, можно после кино зайти посидеть куда-нибудь. Мы были в япоше. Отлично провели время.
25 марта 2021, 18:37
0
0
Ответить
ivan.grishin.70
12 апреля 2021, 19:51
Оценка
Хорошая киносеть. Этот филиал находится в принц плазе. метро Теплый стан. Залов немного, все они небольшие, но очень уютные. Цены на билеты в кино невысокие, даже если сравнивать с соседним каро. Сидеть в зале удобно. Хорошие кресла с нормальным расстояние до соседнего ряда. Звук в кино хороший. Все слышно, особенно спецэффекты. Комфортно ушам и ногам :) и подсветка в зале огонь!
12 апреля 2021, 19:51
0
0
Ответить
lextr87
14 мая 2021, 20:28
Оценка
Обычно в кино туда ходим. За последние полгода были раза 3-4. Недорого и обслуживание нормальное. Персонал отзывчивый. Есть розетки, если нужно зарядить гаджет, например. Есть подземная парковка. Кинозалы все разные, но достаточно удобные. Был не во всех, но в тех, где был, ничего плохого не заметил. Звук на удивление хорош. Я сначала думал, что если кинотеатр такой бюджетный, то, наверное, на звуке сэкономили. Ничего подобного. И кресла современные. Захотел развалиться - пожалуйста. Вообще торговый центр неплохой. Самый главный плюс для меня в том, что там никогда не бывает столпотворение.
14 мая 2021, 20:28
0
0
Ответить
Алексей Попов
26 мая 2021, 18:05
Оценка
Нам с сыном в этом тц кинотеатр нравится, и пару раз были в ресторане японской кухне (название замысловатое, забыл уже).
В кино нравятся два момента: Во-первых, цены. Помимо того, что цены на билеты довольно лояльные, так еще иногда и скидки бывают.Во-вторых, довольно редко бывает много народа, чувствуешь себя в зале просторно. Картинка очень хорошая. Глаза не устают. А вообще помимо кино тут много развлечений для детей, и кино, и лазертаг, и детская зона, для деток помладше. Моему сыну нравится тут - Не скажу, что залы какие-то суперсовременные, но все необходимое для комфортного просмотра фильма там есть.
26 мая 2021, 18:05
0
0
Ответить
Инна Ерошкина
16 июня 2021, 21:28
Оценка
Отличный кинотеатр. Мы с мужем очень любим кино, поэтому ходим пару раз в месяц стабильно. В этом кинотеатре понравилось что все сделано стильно и красиво. Удобное расположение так же играет большую роль. Еще большой плюс что в зале свободно, кресла не установлены впритык друг к другу. Спокойно может пройти крупный человек не задевая других. Качество показа фильмов хорошее, звук и графика на высоте. Какой бы не был фильм всегда все было хорошо. А еще часто берем попить и попкорн. Большой коробки хватает на двоих с головой. Персонал всегда вежливый, и всегда с радостью ответит на любые вопросы.
16 июня 2021, 21:28
0
0
Ответить
irishaalex23
24 июня 2021, 19:25
Оценка
Чего здесь только нет! Магазины, бутики, рестораны, кафе, ателье, есть даже развлекательный лазертаг клуб и кинотеатр.
Про кинотеатр хотелось бы написать поподробнее, просто я часто хожу туда с друзьями :-) Кинотеатр не маленький, для зрителей созданы все условия для приятного просмотра, так здорово смотреть фильмы в хорошем качестве и с хорошим звуком, впечатления совершенно другие! После фильма мы обычно идем в кафешку, покупаем пиццу, бургеры и т. д., время пролетает незаметно.
24 июня 2021, 19:25
0
0
Ответить
danostr
15 июля 2021, 12:34
Оценка
Отличное место для проведения досуга, не скажу что каждые выходные, но бываем в этом кинотеатре довольно часто. Огромный выбор фильмов, на разные вкусы, ну и конечно на новиночки всегда ходим. Залы современные, оборудованы комфортными креслами и довольно широкими проходами, удобно сидеть, не так как в старых кинотеатрах. Еще могу отметить, что качество звука и изображения всегда на высоте. Есть система лояльности, для определенных категорий есть очень приличные скидки. И еще очень удобно, что есть возможность забронировать билеты, мы на премьеры всегда этой услугой пользуемся
15 июля 2021, 12:34
0
0
Ответить
pasha_pan79
11 августа 2021, 20:11
Оценка
Открыл для себя кинотетр Синема Стар в ТЦ Принц Плаза. Устраиват по всем критериям. Во-первых, роскошный объемный, сбалансированный звук. Этот показатель очень важен для меня, поскольку он позволяет полностью погрузиться в атмосферу картины и забыть обо всем на свете. Во-вторых, это нереально удобные кресла с большим расстоянием между рядами, можно просмотреть хоть 3-х часовой фильм и спина совершенно не затекает. В-третьих, приятная атмосфера, персонал вежливый и любезный, вам всегда улыбаются и это весьма импонирует, оставляя приятное впечатление о заведении. Ну и в-четвертых, это удобная бесплатная парковка, на которой всегда есть место. Посещаем этот кинотеатр со своей дамой сердца и всегда хорошо проводим время.
11 августа 2021, 20:11
0
0
Ответить
gowa-galkin
13 сентября 2021, 19:28
Оценка
На прошлой неделе побывали всей семьей в кинотеатре «Синема Стар». Он находится прямо в торговом центре «Принц Плаза». Добираться сюда удобно, все остановки транспорта расположены рядом с ТЦ. Также есть своя бесплатная парковка. Приятно удивила система скидок: для детей билеты покупали за меньшую стоимость. Зал маленький, но одновременно уютный, качество картинки и звук на хорошем уровне. Репертуар кинотеатра весьма разнообразный: много мультиков, но есть и боевики, ужасы и комедии. А главное - идут все премьеры. Нам все очень понравилось, поэтому обязательно побываем здесь осенью, когда в прокат выйдут новые кинокартины
13 сентября 2021, 19:28
0
0
Ответить
akimova-mayya
10 октября 2021, 19:23
Оценка
О Синема Стар в Принц Плаза мы знаем давно и стараемся по возможности сюда попасть в дни посещения ТЦ. Нравятся в нем удобные комфортабельные залы, небольшие, но очень уютные. Мягкие кресла и большое расстояние между рядами. Это несомненный плюс, не нужно тереться коленками проходя мимо зрителей. Хороший, я бы даже сказала отличный всеобъемлющий звук, и вообще качество показа. Последнее время удобная система бронирования и онлайн-заказ билетов. Цены вполне адекватные, даже если идём семьей получается не накладно. Приятный интерьер, вполне современный. В туалетах чисто. Персонал вежливый, не рявкают, как иногда тётушки в других кинотеатрах. Удобно и то, что близко от метро.
10 октября 2021, 19:23
0
0
Ответить
kravts.rus
20 октября 2021, 19:06
Оценка
Отличный кинотеатр на несколько залов. То, что залы небольшие, лично мне нравится. Обстановка немного камерная + хорошая акустика. Слышно все отлично с любого места. Видно тоже. Экраны достаточно большие, контрастность хорошая. Удобные сиденья. Обычно всегда много свободных мест. Соблюдают дистанцию, билеты продаются с учетом этих правил. Во вторник на показ можно попасть со скидкой
20 октября 2021, 19:06
0
0
Ответить
katyunya_ezhova
13 ноября 2021, 17:48
Оценка
В ТЦ Принц Плаза мы приходим в основном из-за кинотеатра Синема Стар. Хорошая сеть кинотеатров по городу, нам пришелся по душе именно этот. Он не очень большой, залы комфортные, уютные. Кресла удобные, в меру мягкие, не люблю проваливаться. Ещё один большой плюс, хорошее расстояние между рядами, а то в некоторых залах, идёшь просто по головам. Хорошо, что на этом не экономили. Цены на билеты, особенно по вторникам, очень доступные. Афиша разнообразная, часто приходим на детские фильмы всей семьёй, удобно, что рядом сразу детский центр на выходе. Все удовольствия для детей в одном месте). Персонал вежливый, предупредительный, всегда подскажут. Чисто, уютно, хорошая атмосфера. Нам все нравится).
13 ноября 2021, 17:48
0
0
Ответить
prokofeva_polya
10 декабря 2021, 20:56
Оценка
Нам с мужем понравился кинотеатр. Впечатлились первым делом уютом и комфортом, почти как дома, но лучше) Зал для посетителей уютный и комфортный для долгих просмотров. Экран огромный и качество картинке. намного круче чем даже на нашей новейшей большой дорогой плазме в гостиной. Самое шикарное - это звук! Здесь прям во время просмотра так можно погрузиться в сюжет, что невольно чувствуешь вроде оказываешься внутри этих событий. Билеты не дешёвые, оно и понятно. Также заметно что много сеансов проходит по афише. Далековато живём от него, жаль.
10 декабря 2021, 20:56
0
0
Ответить
maks.sitchuk
27 декабря 2021, 22:03
Оценка
"В последнее время стал часто посещать кинотеатры. С выходим новых фильмов хочется сразу увидеть их на большом экране.
Вблизи моего дома находится торговый центр принц плаза. Каждую субботу хожу туда в кинотеатр синема стар.
Перед сеансом всегда можно зайти в кинобар и что-нибудь себе заказать.
Цены вполне нормальные как по мне.
Зал очень просторный. Места для зрителей располагаются таким образом, что никто никому не мешает. Сиденья удобные, в них с комфортом можно смотреть фильм.
В целом впечатления хорошие. Последний раз ходил на фильм вечные, заплатив за сеанс 500 рублей и столько же потратил в баре.
27 декабря 2021, 22:03
0
0
Ответить
Ольга Кустова
16 февраля 2022, 17:20
Оценка
На Новогодних каникулах с детьми ходили в кинотеатр Синема Стар. Не буду рассказывать о мультике, который смотрели, не о нем речь, хочу поделится впечатлением о самом кинотеатре. Зал довольно вместительный, но очень уютный. Кресла находятся на удобном расстоянии друг от друга, даже мой муж при его росте 196 см чувствовал себя комфортно. В помещении очень тепло и чисто. Качество изображения и звук отличные. И очень запомнилась приветливая девушка на входе, перед началом сеанса она нашла подход к моему непоседливому сыну, который то и норовил разнести весь зал))). Просмотром очень довольны, решили ходить сюда каждую субботу.
16 февраля 2022, 17:20
0
0
Ответить
Кристинка
18 марта 2022, 23:47
Оценка
Часто ездим в ТЦ Принц Плаза и заходим в кинотеатр «Синема Стар». Очень нравится, несколько залов, хоть маловатые, но все уютные. Расстояния между рядами большие, что редкость, где-то 1м 20 см. Удобные кресла, в которых можно расслабиться и отдохнуть при просмотре фильма. Звук очень хороший, разносится со всех уголков зала. Создаётся ощущение реальности, как будто ты сам участвуешь в событиях на экране.
В основном ездим с детьми на премьеры. Билеты детям продаются со скидкой. Студентам и пенсионерам тоже скидки. Стараемся бронировать, потому что пару раз приезжали в воскресенье, а нам ничего не доставалось.
18 марта 2022, 23:47
0
0
Ответить
Artem
16 мая 2022, 22:46
Оценка
Сколько здесь был, ни разу не наблюдал проблем со звуком. Хороший звукарь, не врубает на всю громкость, от которой болят уши и теряется вся радость от просмотра фильма. Все в меру. Я человек высокий, поэтому отмечу большое расстояние между рядами. Не приходится упираться коленями в соседа спереди. Ассортимент фильмов очень разный, начиная от сопливой романтики и заканчивая кровавыми ужасами. Как говорится, и с девушкой сходить и с друзьями. Единственный, наверное, для себя минус, который я заметил, это то, что кинозал находится на 4 этаже. Но, с лифтом это не так критично. В общем и целом, хорошее место для отдыха.
16 мая 2022, 22:46
0
0
Ответить
Senioritta
14 июня 2022, 14:31
Оценка
Хорошая киношка на несколько небольших уютных залов. в залах всегда чисто. Кресла удобные, современные, не изношенные и не убитые как в некоторых кинотеатрах. Приятно сидеть и смотреть кино, не брезгливо. Звук настроен хорошо, по ушам не бьет, все вполне комфортно. Размер экрана ок для такого небольшого зала. Комфортные расстояние между рядами. Когда иду, билеты всегда беру заранее, чтобы была возможность выбрать лучшие кресла. Персонал хороший. Вкусный попкорн делают
Хотелось бы верить, что даже в это сложное время кинотеатр продолжить свое существование. Не хотелось бы терять возможность посещать кино рядом с домом 👍
14 июня 2022, 14:31
0
0
Ответить
Алена Булыгина
7 июля 2022, 21:25
Оценка
Кинотеатр находится в ТЦ "Принц Плаза", удобно расположен на 4 этаже. Бываю здесь почти каждые выходные или чаще, когда выходят свежие премьеры. Цены на билеты всегда адекватные, даже в праздничные дни не замечала, чтобы их задирали. Залы небольшие, но вместительные, хотя людей распределяют так, что народу немного оказывается. Всегда чистенько, убрано, летом не жарко, очень комфортно находиться. Особенно нравится отдаленность кресел от экрана, продумали так, что не нужно задирать высоко голову, даже если сидишь во 2-3 ряду. Звук отличный, объемный, по ушам сильно не бьет. Очень рекомендую сходить.
7 июля 2022, 21:25
0
0
Ответить
Максим Рыбаков
4 сентября 2022, 22:51
Оценка
Были недавно с друзьями в этом кинотеатре. Понравилось. Невысокие цены на билеты. Т.к. кинотеатр находится в торговом центре, нет проблем с парковкой. В кино несколько кинозалов. Все современно, кинотеатр сетевой, понятно, что все по стандарту. Билеты можно купить в кассе, можно онлайн. Есть небольшой бар с напитками и попкорном. Цены более-менее, но без перебора. Кресла в залах удобные. Звук и картинка хорошо настроены. Смотреть фильм комфортно. Даже когда рекламу смотришь, нет жуткого перепада в громкости, все ок. Немаловажно, что в туалете чисто. Для посетителей кинотеатра он бесплатный, только нужно предъявить билетик на сеанс.
4 сентября 2022, 22:51
0
0
Ответить
svetochka-letunovskaya
5 октября 2022, 22:05
Оценка
Сетевой синемастар, соответственно, несколько кинозалов, хорошая подборка фильмов и приятная атмосфера. Все по стандартам сети, включая приветливое обслуживание. Есть бар, в котором перед сеансом можно купить что-нибудь вкусненькое к просмотру. Попкорн, чипсы, мороженое, чай, можно взять пиво. Люблю этот кинотеатр🎥 народу обычно немного, идеальная атмосфера для двоих😍
5 октября 2022, 22:05
0
0
Ответить
vano_malinovskiy
5 декабря 2022, 23:22
Оценка
Был несколько раз в этом кинотеатре. Здесь несколько кинозалов, но все в которых был, не очень большие. Кинотеатр сетка, показывают все, что сейчас идет из новинок. Цены на билеты приятные, в определенные дни делают большую скидку. Добираться до кино максимально удобно. внизу в торговом центре выход в метро. Вроде если ехать на своей машине, парковка для посетителей кино бесплатная, но это точно не знаю. Зато билет в кино открывает двери для бесплатного посещения туалета. В самом тц с этим моментом напряженка(
5 декабря 2022, 23:22
1
0
Ответить
Карина Большакова
25 апреля 2023, 12:47
Оценка
Приглушенный свет, атмосфера в тон экшену. Сотрудники не ходят по сторонам, не просят встать или пересесть на время. За компетентность могу поставить 5 баллов. Фильмы обычно показывают днем и по вечерам. Длятся около полутора часа. Вечером бывают на 100 рублей дороже. Это личное наблюдение :)
25 апреля 2023, 12:47
0
0
Ответить
Каторина Михеева
25 мая 2023, 12:48
Оценка
Если вижу рекламу на хороший фильм, захожу на страницу кинотеатра. У них почти всегда в доступе новинки. Одними из первых объявляют, переводят, ставят субтитры. Я на Аватар приходила. Фильм снят красиво, красочно, но подача тоже важна. Кинотеатр справился, не пожалела что пришла
25 мая 2023, 12:48
0
0
Ответить
Виктория Авдюшкина
30 октября 2023, 13:41
Оценка
По утрам билеты дешевле. Если где какая премьера, в Синема Стар обязательно уже идет показ. Перевод ясное дело профессиональный, как и сама экранизация
30 октября 2023, 13:41
0
0
Ответить
Даша Аверина
2 июля 2024, 07:46
Пошли с мужем в кинотеатр, думали, что хорошо проведём время, но не тут то было.
При входе в кинотеатр, вас встретит пустая стойка, на которой нет ни одного рабочего персонала и лишь одна табличка "билеты можно приобрести на баре", куда идти, непонятно.
В туалет люди сходить не могут, потому что он закрыт на ключ, могут впустить только по РАСПЕЧАТАННОМУ билету по QR- коду, при этом на барной стойке они предлагают приобрести билеты онлайн, после чего вход в туалет запрещён!
Никаких указателей нет, все ходили кругами в поисках 1 зала, а он оказывается находится за пределами кинотеатра, где его даже и не видно.
Экран в зале маленький, смотреть неудобно, зато цена за билет зашкаливает и за что? Единственное, что было удобным и положительным, это кресла в зале, всё.
Разберитесь со своим персоналом! Девушка, которая ходит и закрывает туалет, ходит болтает со всеми, только не выполняет свою работу! Люди вынуждены бегать по ТЦ и искать туалет. Для чего тогда он сделан?! Один парень на кассе только обслуживает, спросить какую-либо информацию не у кого, где весь персонал?
Самый ужасный кинотеатр за всё время, где я была, больше мы сюда не придём и никому не советуем, не стоит потраченного времени, нервов и денег.
2 июля 2024, 07:46
1
0
Ответить
geniusrainbowclown
22 июля 2024, 13:46
Оценка
Всегда есть новинки, качество хорошее, цены нормальные, нравится этот кинотеатр
22 июля 2024, 13:46
0
0
Ответить
Елена Пончар
23 августа 2024, 12:04
Оценка
Были с семьёй в кинотеатре Принц Плаза. Зал не очень большой, но зато звук как на концерте, очень крутой! Мне ещё понравилось, что там не было сильно много людей, мы сидели и смотрели фильм, никто не мешал. Я взяла себе сок и чипсы, очень вкусно было.
23 августа 2024, 12:04
0
0
Ответить
Саша Алексеева
26 августа 2024, 13:18
Оценка
Мы какое-то время назад ходили с детьми на фильм про динозавров)) они их очень любят. Зал не очень большой, но зато какой звук, просто как будто динозавры рядом! Ещё там кресла такие удобные, я прям в них утонула)) Было очень весело, хотят ещё раз!
26 августа 2024, 13:18
0
0
Ответить
vilgelm.kudryashov
24 сентября 2024, 14:32
Оценка
Пришли в Синема Стар с компанией, выбрали фильм по лёгкому жанру, типа комедии. Вообще кинотеатр ничего, уютненький, правда, маленький, но нас это не смутило. Сидели в первом ряду и это было неожиданно удобно! Обычно от первого ряда глаза устают, а тут прям норм. Ещё и скидка на билеты была для студентов, это вообще порадовало
24 сентября 2024, 14:32
0
0
Ответить
krivonogovis
1 декабря 2024, 19:16
Оценка
Пришли в кинотеатр за 10 мин до сеанса. Не продали билеты. Только заранее и через сайт. Вечер испорчен. Спасибо администрации кинотеатра.
1 декабря 2024, 19:16
0
0
Ответить
