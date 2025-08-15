Меню
Синема Стар Принц Плаза
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Принц Плаза»
Торговый центр
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
11:40
13:40
15:40
17:40
21:10
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
2D
18:30
21:00
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
ужасы, триллер
2025, Индонезия
2D
21:30
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
17:15
19:20
21:20
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
11:00
12:40
16:40
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
11:10
14:20
19:40
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
16:00
19:50
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
16:10
от 550 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:15
12:25
14:40
16:50
19:05
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:30
12:30
14:30
16:30
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
10:40
12:50
15:00
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
18:25
20:45
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
18:20
от 600 ₽
20:50
от 600 ₽
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
17:10
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
12:00
от 480 ₽
14:00
от 480 ₽
16:05
от 550 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:20
11:30
12:45
13:45
15:10
Смурфики в кино
мюзикл
2025, США
2D
10:10
от 400 ₽
Супермен
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
2D
18:05
от 600 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
11:20
13:20
15:20
17:30
19:30
21:40
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
13:30
от 480 ₽
19:00
от 600 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
20:40
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
