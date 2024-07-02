Меню
Синема Стар Принц Плаза

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Профсоюзная, 129а, ТРЦ «Принц Плаза»
Метро
Теплый стан
Телефон

+7 (495) 988-03-33 / бронирование

Билеты от 400 ₽
Сеть
Синема Стар
ТРК
Расположен в ТРЦ «Принц Плаза»
О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Стар Принц Плаза» расположен на 4-м этаже торгового центра «Принц Плаза». Здесь вы сможете насладиться просмотрам лучших кинолент, провести шопинг по фирменным бутикам. Ближайшая станция метро — Теплый Стан.

Два зала кинотеатра оснащены современным цифровым оборудованием, которое передает отличный звук и качественное изображения. Имеется возможность показа фильмов в 4D с эффектом присутствия. Для зрителей предусмотрены все удобства: комфортабельные кресла с подставками для напитков, система кондиционирования, просторные проходы между рядами. В фойе имеется диванная зона для отдыха и привлекательный кино-бар с попкорном, напитками и сладостями.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Диваны
Парковка
8.1
55 голосов
Билеты от 400 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Стар Принц Плаза
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 5 сеансов
11:40 13:40 15:40 17:40 ...
Бухта Бэррона
Бухта Бэррона
Сегодня 2 сеанса
18:30 21:00 ...
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
Сегодня 1 сеанс
21:30 ...
Затерянное место
Затерянное место
Сегодня 3 сеанса
17:15 19:20 21:20 ...
Отзывы о кинотеатре
Даша Аверина 2 июля 2024, 07:46
Пошли с мужем в кинотеатр, думали, что хорошо проведём время, но не тут то было.
При входе в кинотеатр, вас встретит пустая стойка, на которой нет… Читать дальше…
vano_malinovskiy 5 декабря 2022, 23:22
Был несколько раз в этом кинотеатре. Здесь несколько кинозалов, но все в которых был, не очень большие. Кинотеатр сетка, показывают все, что сейчас… Читать дальше…
55 голосов
Скидки в кинотеатре
Детям

Детям до 10 лет - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет в кино 50%. Только на репертуар с возрастным ограничением от 0 и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Многодетным семьям

Многодетным семьям - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет 50% при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При условии посещения трех членов семьи и более единовременно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям
Льготные билеты

При предъявлении социальной карты пенсионера/удостоверения инвалида скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 14:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
Фильмы в кинотеатре Синема Стар Принц Плаза

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
11:40 13:40 15:40 17:40 21:10
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
18:30 21:00
Женщина в чёрном. Невеста дьявола ужасы, триллер 2025, Индонезия
2D
21:30
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
