Кинотеатр «Синема Стар Принц Плаза» расположен на 4-м этаже торгового центра «Принц Плаза». Здесь вы сможете насладиться просмотрам лучших кинолент, провести шопинг по фирменным бутикам. Ближайшая станция метро — Теплый Стан.
Два зала кинотеатра оснащены современным цифровым оборудованием, которое передает отличный звук и качественное изображения. Имеется возможность показа фильмов в 4D с эффектом присутствия. Для зрителей предусмотрены все удобства: комфортабельные кресла с подставками для напитков, система кондиционирования, просторные проходы между рядами. В фойе имеется диванная зона для отдыха и привлекательный кино-бар с попкорном, напитками и сладостями.
Детям до 10 лет - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет в кино 50%. Только на репертуар с возрастным ограничением от 0 и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Многодетным семьям - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет 50% при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При условии посещения трех членов семьи и более единовременно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
