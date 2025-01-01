ТРЦ «Принц Плаза» – это современный торгово-развлекательный центр Москвы площадью более 26 тысяч квадратных метров, включающий в себя множество магазинов, детские развлекательные площадки и мультиплекс. ТРЦ «Ладья» расположен в микрорайоне Митино Москвы на улице Дубравной, в непосредственной близости от станции метро «Митино» и одной из основных транспортных магистралей района - Пятницкого шоссе.

На территории торгового центра «Принц Плаза» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Levi’s, Gloria Jeans & Gee Jay, «Милавица», «Дефиле», Palmetta, OYSHO, INCANTO, Paolo Conte, Provocante, Kari, Sasha Fabiani, Centro, Тervolina, Сrocs, Alba, Ecco, Grand Gudini, Basconi, Berkonty и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Puma, Adidas и др.), магазины товаров для дома («Терволина» и др.), магазин подарков и аксессуаров «Красный куб», популярные магазины детских товаров («Мосигра», «Правильные Игрушки», Jugas, «Оранжевый Слон» и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», «Рив Гош» и др.), ювелирные салоны (Pandora и др.), магазин часов, туристическое агентство Tez tour, книжный магазин, салон оптики «Оптик Сити», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Мегафон», «Tele2» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «Авангард», «Форабанк» и др.), зоомагазин, аптека, студия маникюра, салон красоты «Принцеса», театральная касса, авиа- и ж/д касса и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Принц Плаза» функционируют современный многозальный кинотеатр «Синема Стар», продовольственный супермаркет «Виктория», мебельный центр, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет спортивных товаров (Intersport, Luhta и др.), развлекательный центр Game Zona, «Школа-студия балета «Тодес» и детские развлекательные площадки.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов («Теремок», «Макдональдс», KFC, Milano Pizzeria, Burger King, «Баскин Робинс», «Япоша» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Принц Плаза» есть 2-уровневая подземная парковка на 500 машиномест (стоимость: первый час бесплатно, далее 50 руб./час) и наземный бесплатный паркинг.

Адрес:

г. Москва, Новоясеневский пр., д. 1

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Принц Плаза» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Теплый Стан» (50 метров)

2. На любом общественном транспорте, идущем по Профсоюзной улице, улице Теплый Стан или Новоясеневскому проспекту до остановки «Метро Теплый стан»

на автобусах № 144, 444, 553

на троллейбусах № 72, 81

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Принц Плаза»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Виктория»: круглосуточно;

Развлекательный центр «Game Zona»: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 22.00;

Ресторан «Япоша»: пн – чт, вс: 10.00 – 23.00, пт, сб: 10.00 – 05.00.