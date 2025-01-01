ТРЦ «Принц Плаза» – это современный торгово-развлекательный центр Москвы площадью более 26 тысяч квадратных метров, включающий в себя множество магазинов, детские развлекательные площадки и мультиплекс. ТРЦ «Ладья» расположен в микрорайоне Митино Москвы на улице Дубравной, в непосредственной близости от станции метро «Митино» и одной из основных транспортных магистралей района - Пятницкого шоссе.
На территории торгового центра «Принц Плаза» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Levi’s, Gloria Jeans & Gee Jay, «Милавица», «Дефиле», Palmetta, OYSHO, INCANTO, Paolo Conte, Provocante, Kari, Sasha Fabiani, Centro, Тervolina, Сrocs, Alba, Ecco, Grand Gudini, Basconi, Berkonty и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Puma, Adidas и др.), магазины товаров для дома («Терволина» и др.), магазин подарков и аксессуаров «Красный куб», популярные магазины детских товаров («Мосигра», «Правильные Игрушки», Jugas, «Оранжевый Слон» и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», «Рив Гош» и др.), ювелирные салоны (Pandora и др.), магазин часов, туристическое агентство Tez tour, книжный магазин, салон оптики «Оптик Сити», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Мегафон», «Tele2» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «Авангард», «Форабанк» и др.), зоомагазин, аптека, студия маникюра, салон красоты «Принцеса», театральная касса, авиа- и ж/д касса и многое другое.
Кроме того, в ТРЦ «Принц Плаза» функционируют современный многозальный кинотеатр «Синема Стар», продовольственный супермаркет «Виктория», мебельный центр, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет спортивных товаров (Intersport, Luhta и др.), развлекательный центр Game Zona, «Школа-студия балета «Тодес» и детские развлекательные площадки.
Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов («Теремок», «Макдональдс», KFC, Milano Pizzeria, Burger King, «Баскин Робинс», «Япоша» и др.).
Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Принц Плаза» есть 2-уровневая подземная парковка на 500 машиномест (стоимость: первый час бесплатно, далее 50 руб./час) и наземный бесплатный паркинг.
Адрес:
г. Москва, Новоясеневский пр., д. 1
Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Принц Плаза» можно следующим образом:
1. Пешком от станции метро «Теплый Стан» (50 метров)
2. На любом общественном транспорте, идущем по Профсоюзной улице, улице Теплый Стан или Новоясеневскому проспекту до остановки «Метро Теплый стан»
Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Принц Плаза»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Виктория»: круглосуточно;
Развлекательный центр «Game Zona»: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 22.00;
Ресторан «Япоша»: пн – чт, вс: 10.00 – 23.00, пт, сб: 10.00 – 05.00.