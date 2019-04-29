Меню
Мягкий кинотеатр Отрада
Отзывы о кинотеатре Мягкий кинотеатр Отрада
Отзывы о кинотеатре Мягкий кинотеатр Отрада
Отзывы о кинотеатре Мягкий кинотеатр Отрада
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Елена Савельева
29 апреля 2019, 23:46
Доброго времени суток, сегодняшний вечер я ждала как никогда. Так как сегодня долгожданный показ заключительного фильма вселенной Марвел. Настроение у меня и моего мужа было на высоте, мы заранее купили билеты дабы не остаться без места и вот мы приехали. Казалось не что не омрачит наш просмотр, мягкие кресла обещали оторвать от серой реальности и увести в след за нашими героями Марвел. Вооружившись пивом и начос, захватив попутно попкорн мы спешили на свои места. Встретив нас перед залом и проверив билеты, нам выдали очки 3D и салфетку для них, только моему мужу салфетки буквально бросили в начос. :/ В начос?! Серьезно????!!!! Мой муж был настолько обескуражен и обезоружен таким поступком, что не в силах конфликтовать он просто поинтересовался... Почему ему положили салфетки в начос, а не дали в руки?! Девушка не знала что ответить, протерла запотевшие очки и даже не извинившись направила нас в зал. Ну, это не приятно - факт, но пережить можно. Тем более у моего мужа большое доброе сердце. В процессе просмотра фильма, я очень сильно возжелала посетить уборную. Мой муж пошел проводить меня, так как сам был не против посетить сие место. По дороге нас догнал крик, именно крик на весь холл работника зала. - А ну-ка идите сюда!!! В этот момент я не сразу поняла что обращение к нам. - Идите сюда! - У меня просто не было слов от возмущения, как белокурая женщина бальзаковского возраста кричала на нас на весь холл. Вечер был испорчен, работником зала и ее хамством, абсолютно необоснованным. ВЫйдя после просмотра фильма, я искренне обратилась к ней - Извините, дама. Не стоит так обращаться к гостям заведения, мы пришли отдыхать и ваше поведение портит настроение... Но она повернулась задом на слове "не стоит так..." Проговорив - Вас у меня много, а я одна. .. Мое терпение просто закончилось!!! Пригласила менеджера, он обещал с ней разобраться... Но, к сожалению, веры у меня в этом нет. Почему работник зала позволяет себе подобное поведение?! И как мне приходить вновь в кинотеатр не думая, о том, что кто-то может устал и будет мне хамить, как Татьяна в нашем случае?! Или может у кого-то работника плохое настроение?! И он накричит ... Как, заплатив за свой прекрасный вечер не остаться оскорбленным работником зала?! Просто, потому что у него плохое настроение? Кинотеатр хорош, кресла шик, экран космос. Но обслуживание?!!!! Я не хочу сидеть в комфортном кресле, боясь что меня не заслуженно оскорбят и унизят. Это просто ужас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Жду ваших действий, не хотелось бы, что бы данный конфликт перерос в нечто большее, хотелось бы от вас действий и обратной связи.
29 апреля 2019, 23:46
0
0
Ответить
Артем Климентьев
10 июля 2019, 22:57
Оценка
Здравствуйте. Кинотеатр лучший, цнны низкие и самые вкусные начос😄
10 июля 2019, 22:57
3
0
Ответить
ĞĄŠĤÏĶ
18 августа 2023, 01:35
Оценка
шикарные кресла, низкие цены, хороший экран, залуженная пятерка
18 августа 2023, 01:35
0
0
Ответить
ledervaren.ya2
7 сентября 2024, 20:32
Оценка
Елена Савельева, сидите, пожалуйста, дома с мужем и берегите его сердце.
7 сентября 2024, 20:32
1
0
Ответить
