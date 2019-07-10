Меню
Мягкий кинотеатр Отрада

Москва
Адрес
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
Телефон

+7 (495) 73-73-773

Билеты от 490 ₽
Сеть
Мягкий кинотеатр
Бар
Расположен в ТЦ
7 голосов
Билеты от 490 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Мягкий кинотеатр Отрада
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
11:00 от 490 ₽ ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 1 сеанс
21:05 от 710 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 2 сеанса
11:15 от 490 ₽ 15:55 от 630 ₽ ...
Как приручить дракона
Как приручить дракона
Сегодня 1 сеанс
13:00 от 630 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Артем Климентьев 10 июля 2019, 22:57
Здравствуйте. Кинотеатр лучший, цнны низкие и самые вкусные начос😄
ledervaren.ya2 7 сентября 2024, 20:32
Елена Савельева, сидите, пожалуйста, дома с мужем и берегите его сердце.
7 голосов
Фильмы в кинотеатре Мягкий кинотеатр Отрада

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 чт 28 пт 29
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
11:00 от 490 ₽
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
21:05 от 710 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
11:15 от 490 ₽ 15:55 от 630 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
