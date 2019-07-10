Меню
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
Показать на карте
Телефон
+7 (495) 73-73-773
Позвонить
Билеты от 490 ₽
Сеть
Мягкий кинотеатр
Бар
Расположен в ТЦ
мало голосов
Оцените
7
голосов
Билеты от 490 ₽
Расписание сеансов
в кинотеатре Мягкий кинотеатр Отрада
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
11:00
от 490 ₽
...
Голый пистолет
Сегодня 1 сеанс
21:05
от 710 ₽
...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 2 сеанса
11:15
от 490 ₽
15:55
от 630 ₽
...
Как приручить дракона
Сегодня 1 сеанс
13:00
от 630 ₽
...
Отзывы о кинотеатре
Артем Климентьев
10 июля 2019, 22:57
Здравствуйте. Кинотеатр лучший, цнны низкие и самые вкусные начос😄
ledervaren.ya2
7 сентября 2024, 20:32
Елена Савельева, сидите, пожалуйста, дома с мужем и берегите его сердце.
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
11:00
от 490 ₽
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
21:05
от 710 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
11:15
от 490 ₽
15:55
от 630 ₽
