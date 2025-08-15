Меню
Мягкий кинотеатр Отрада
Расписание сеансов кинотеатра «Мягкий кинотеатр Отрада»
Расписание сеансов кинотеатра «Мягкий кинотеатр Отрада»
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
11:00
от 490 ₽
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
21:05
от 710 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
11:15
от 490 ₽
15:55
от 630 ₽
Как приручить дракона
боевик, приключения, семейный
2025, США
2D
13:00
от 630 ₽
Лило и Стич
боевик, приключения, комедия
2025, США
2D
12:55
от 630 ₽
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
13:20
от 630 ₽
16:05
от 630 ₽
18:50
от 710 ₽
21:35
от 710 ₽
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
18:05
от 710 ₽
20:45
от 710 ₽
23:25
от 710 ₽
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
12:25
от 630 ₽
14:35
от 630 ₽
16:45
от 630 ₽
18:55
от 710 ₽
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
23:00
от 710 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
11:10
от 490 ₽
13:40
от 630 ₽
Смурфики в кино
мюзикл
2025, США
2D
13:25
от 630 ₽
Супермен
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
2D
15:25
от 630 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
22:30
от 710 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
15:10
от 630 ₽
17:35
от 630 ₽
20:00
от 710 ₽
22:25
от 710 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
15:30
от 630 ₽
18:35
от 710 ₽
21:40
от 710 ₽
Чумовая пятница 2
семейный, комедия, фэнтези
2025, США
2D
11:20
от 490 ₽
17:40
от 630 ₽
20:05
от 710 ₽
Элио
приключения, анимация, комедия, фантастика, фэнтези, драма, семейный
2025, США
2D
11:20
от 490 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
