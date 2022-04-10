Меню
aandrey668 10 апреля 2022, 22:11
Оценка
Раньше было хорошо в этом кинотеатре. Сейчас ... бардак, ни кого нет....в баре ждал человека. Ну ценник в баре!!!! Вау.... Взял: чипсы(большая), маленький сок (250гр.) и минеральная вода (0.33). И всё это стоит к них 540 руб.😝
10 апреля 2022, 22:11 Ответить
uchilka-lsa 17 декабря 2023, 08:15
Оценка
ОЧЕНЬ дорогие билеты. Ссылаться на комфортные места и наличие еды - теперь не актуально. В Москве нет теперь плохих залов, где нет еды. Да и попкорн не из дешёвых. Кронверк Синема необходимо менять отношение к покупателю. Чём дороже, тем лучше, для Москвы не показатель!
17 декабря 2023, 08:15 Ответить
