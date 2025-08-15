Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Кронверк Синема Семеновский
Расписание сеансов кинотеатра «Кронверк Синема Семеновский»
Расписание сеансов кинотеатра «Кронверк Синема Семеновский»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Торговый центр
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
чт
4
пт
5
сб
6
вс
7
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
20:50
от 600 ₽
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
22:55
от 350 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
11:10
от 400 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
15:40
от 740 ₽
20:50
от 800 ₽
00:10
от 700 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
12:55
от 500 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:05
от 500 ₽
12:05
от 500 ₽
14:05
от 640 ₽
16:05
от 640 ₽
18:05
от 700 ₽
20:05
от 700 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
10:15
от 500 ₽
12:30
от 500 ₽
14:45
от 640 ₽
17:00
от 700 ₽
18:00
от 700 ₽
19:15
от 700 ₽
Нэчжа побеждает Царя драконов
анимация, драма, фэнтези
2025, Китай
2D
15:00
от 540 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
22:05
от 700 ₽
23:20
от 800 ₽
00:20
от 700 ₽
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
10:20
от 500 ₽
13:00
от 640 ₽
18:10
от 700 ₽
21:30
от 600 ₽
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
22:20
от 600 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:00
от 500 ₽
12:10
от 500 ₽
14:20
от 640 ₽
16:30
от 640 ₽
18:40
от 700 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
20:15
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667