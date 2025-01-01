Меню
г. Москва, Семеновская пл., д. 1
Семеновская
+7 (495) 780-90-90 / многоканальный

ТРЦ «Семеновский» – крупнейший современный торгово-развлекательный центр, расположенный на востоке Москвы, в пешей доступности от станции метро «Севастопольская». 

На территории торгово-развлекательного центра «Семеновский» можно найти множество различных бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Adidas, Reserved, Intimissimi, Calzedonia, H&M, «ТВОЕ», FINN FLARE, Chester, Sela, Mascotte, Glance, ZARINA, SELENA, D-Style, lady & gentleman CITY, Fashion House, «Парижанка», «ЭЛИЗЭ», Via Borsa, LaPasita, Steinberg, Dress Code, Dress Point, Je Taime, LA BELLE, «Тодос», Caprice, «Няшки-Милашки», «Шик», «Ремнев», «Санси», «Диоль», Home Standart, GNC Live Well и др.), фирменные магазины техники (Redmond и др.), магазины парфюмерии и кометики (Yves Rocher и др.), ювелирные салоны и магазины часов («Ваши часы», Pandora и др.), магазины «Изюминка», «Бель Флёр», «Зеленый дом», а также аптека, салон оптики, цветочный магазин, зоомаркет Henry Cats and Friends, центр ветеринарных услуг, салон красоты, студия маникюра, центр фотоуслуг «Азбука фото», дом быта, химчистка, багетная мастерская, салон эспресс маникюра, туристическое агентство TEZ TOUR, театральная касса, страховая касса, кассы авиа- и ж/д билетов, салоны сотовой связи («Евросеть», «МТС», «Связной» и др.), банкоматы («Сбербанк», «Тинькофф Банк» и др.) и многое другое. 

Кроме того, в ТРЦ «Семеновский» функционируют супермаркет товаров для детей «Детский мир», магазин подарков и аксессуаров «Красный куб», аптека «Старый Лекарь», фирменные магазины ( «1С Интерес» и др.), салон упаковки «Подарочная упаковка», «Барбос», магазин кижный сети «Читай-город», супермаркет мобильной техники и электроники «НОУ-ХАУ», игровой обучающий центр Arena, детская площадка «Банзайка» и многозальный кинотеатр «Кронверк Синема». 

Также в торгово-развлекательном центре расположены продуктовый супермаркет «Станем дузьями» и «Ресторанный дворик», где каждый посетитель сможет найти кафе или ресторан по своему вкусу («Макдональдс», «Крошка-Картошка», KFC, Burger King, кафе и рестораны «Му-Му», BB Grill, Coffee Bar, «Бир Бар», «Мидори», «Манджонэ», «Черная жемчужина» и др.). 

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Семеновский» есть круглосуточная многоуровневая автопарковка на 312 машиномест (стоимость 50 рублей/час; въезд в паркинг со стороны Вельяминовской улицы). 

г. Москва, Семеновская пл., д. 1 

Добраться до ТРЦ «Семеновский» можно следующим образом: 

1. Пешком от станции метро «Семеновская» (100 метров) 

2. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ст. м. Семеновская» 

Магазины и фудкорт ТРЦ «Семеновский»: 10.00 – 22.00; 
Универсам «Станем друзьями»: 08.00 – 23.00; 
Кинотеатр «Кронверк Синема» 10.00 – 01.00; 
Детский игровой центр «Банзайка»: 10.00 – 22.00; 
Ресторан «Мидори»: 10.00 – 23.00; 
Ресторан Bora Bora Grill: 11.00 – 00.00; 
Кофейня «Черная жемчужина»: 08.00 – 23.00; 
Кафе «Му-Му»: 09.00 – 23.00. 

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
