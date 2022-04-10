Меню
Кронверк Синема Семеновский

Москва
Адрес
г. Москва, Семеновская пл., 1, ТРЦ «Семеновский»
Метро
Семеновская
Телефон

+7 495 780 01 71

Билеты от 350 ₽
Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТРЦ «Семеновский»
О кинотеатре

Кинотеатр «Кронверк Синема Семеновский», находящийся на втором этаже ТРЦ «Семеновский» - это крупный современный мультиплекс нового поколения. 

В киноцентре оборудовано пять кинозалов, общей вместимостью 289 мест. Для всех желающих в фойе функционирует бар, где можно перекусить до начала сеанса или после просмотра очередной премьеры. Для всех желающих поделиться своим селфи в социальных сетях работает бесплатный Wi-Fi.

Современные системы звукового сопровождения и уникальные экраны позволяют радовать зрителей показом фильмов в форматах 2D и 3D.

На сайте Киноафиша.инфо можно купить билеты в кинотеатр «Кронверк Синема Семеновский» онлайн. Способы online оплаты билетов различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Wi-Fi
Есть сканнер билетов
Пандусы
6.1 Оцените
131 голос
Билеты от 350 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Кронверк Синема Семеновский
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
20:50 от 600 ₽ ...
Затерянное место
Затерянное место
Сегодня 1 сеанс
22:55 от 350 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
11:10 от 400 ₽ ...
Материалистка
Материалистка
Сегодня 3 сеанса
15:40 от 740 ₽ 20:50 от 800 ₽ 00:10 от 700 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре
aandrey668 10 апреля 2022, 22:11
Раньше было хорошо в этом кинотеатре. Сейчас ... бардак, ни кого нет....в баре ждал человека. Ну ценник в баре!!!! Вау.... Взял: чипсы(большая),… Читать дальше…
uchilka-lsa 17 декабря 2023, 08:15
ОЧЕНЬ дорогие билеты. Ссылаться на комфортные места и наличие еды - теперь не актуально. В Москве нет теперь плохих залов, где нет еды. Да и попкорн… Читать дальше…
131 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Кронверк Синема Семеновский

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
20:50 от 600 ₽
Затерянное место ужасы, триллер 2024, США
2D
22:55 от 350 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
11:10 от 400 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
