Кинотеатр «Кронверк Синема Семеновский», находящийся на втором этаже ТРЦ «Семеновский» - это крупный современный мультиплекс нового поколения.

В киноцентре оборудовано пять кинозалов, общей вместимостью 289 мест. Для всех желающих в фойе функционирует бар, где можно перекусить до начала сеанса или после просмотра очередной премьеры. Для всех желающих поделиться своим селфи в социальных сетях работает бесплатный Wi-Fi.

Современные системы звукового сопровождения и уникальные экраны позволяют радовать зрителей показом фильмов в форматах 2D и 3D.

На сайте Киноафиша.инфо можно купить билеты в кинотеатр «Кронверк Синема Семеновский» онлайн. Способы online оплаты билетов различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.