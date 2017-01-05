Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Киноквартал
Отзывы о кинотеатре Киноквартал
Отзывы о кинотеатре Киноквартал
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Торговый центр
Отзывы о кинотеатре Киноквартал
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Irina Ivanova(Пахомова)
5 января 2017, 20:32
Оценка
Хороший кинотеатр,но в ТЦ "Золотой Вавилон" в кинозале можно посмотреть днем фильмы по акции за 50руб.
5 января 2017, 20:32
2
1
Ответить
Кирилл Жабровец
2 января 2019, 16:10
Оценка
Любой фильм/мультик не важно в какое время стоит 480 рублей за одного человека, когда в других кинотеатрах столько стоит за двоих. 1 звезда из 10 просто
2 января 2019, 16:10
1
1
Ответить
Daria Palmer
10 февраля 2019, 18:11
Оценка
Ценообразование билета для меня не понятно, за что вообще такие деньги? Сам кинотеатр маленький, раздевалки нет, как-будто эконом класс. Персонал это отдельная тема, не здороваются, грубят, не внимательно выполняют свою работу. За всю жизнь первый раз вижу вот такое соотношение высокой цены и низкого качества. Оценка 1
10 февраля 2019, 18:11
0
0
Ответить
Никита Ермак
26 июня 2023, 00:50
Оценка
На одном подлокотнике была просто железная труба. На выходе в поздний час быдло охраник начинает хамить, если не нашел выход из лабиринта перекрытых проходов, вместо подсказки. Никому не рекомендую эту помойку
26 июня 2023, 00:50
0
1
Ответить
Владислав Вахутко
12 сентября 2023, 20:32
в ответ на сообщение
Кирилл Жабровец от 2 января 2019, 16:10
Оценка
Ты имел в виду любое удобное для тебя время и день недели? Я сходил в понедельник вечером, после работы, за 160р
12 сентября 2023, 20:32
0
0
Ответить
Vova Nikiarohk
16 сентября 2023, 20:33
Оценка
Помойти и натините жкран в 1 зале
16 сентября 2023, 20:33
0
0
Ответить
danilazelenev25
25 декабря 2024, 13:53
Оценка
Кинотеатр топ. Посмотрел \"Пять ночей с Фредди\" Звук топ, качество картинки 10 звёзд, рекомендую
25 декабря 2024, 13:53
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Параглаз
3 комментария
Космик Щелковский
1 комментарий
Киномакс Солярис
8 комментариев
Дом кино
1 комментарий
Mori Cinema Кунцево
8 комментариев
Алмаз Синема Алтуфьевский
8 комментариев
Coperto-Cinema
2 комментария
Каро 6 Щука
8 комментариев
Космик Марьина Роща
7 комментариев
Синема парк Белая Дача
2 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail