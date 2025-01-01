ТЦ «Калита» – современный многофункциональный торговый центр, расположенный на Юго-Западе Москвы в районе Ясенево. Торговый центр находится в пешей доступности от станции метро «Ясенево» на пересечении трех крупных транспортных магистралей — Новоясеневского и Севастопольского проспектов, Литовского бульвара.

На территории торгового центра «Калита» можно найти огромное количество магазинов одежды, обуви и аксессуаров популярных брендов (Zolla, Ostin, Respect, Milana, Karri и другие). Салоны сотовой связи («МТС», «Билайн», Теле2», «Мегафон»)

Также в ТЦ «Калита» представлены магазины парфюмерии и косметики («Лэтуаль», «Элизэ» и др.)

Кроме того, в торговом центре для посетителей функционируют супермаркет «Перектресток», многозальный высокотехнологичный кинотеатр «Киноквартал», гипермаркет электроники и бытовой техники «М.Видео», супермаркет детских товаров «Детский мир».

Также в торгово-развлекательном комплексе есть зона фудкорта, где каждый посетитель сможет найти рестораны или кафе по своему вкусу.

Для удобства автовладельцев на территории торгово-развлекательного комплекса имеется закрытая подземная автопарковка на 390 машиномест и автомобильная мойка.

Адрес:

г. Москва, Новоясеневский пр., д. 7

Как добраться?

Добраться до ТЦ «Калита» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Ясенево» (100 метров)

2. На любом общественном транспорте, идущем по Новоясеневскому проспекту, Тарусской улице или Ясногорской улице до остановки «ст. м. Ясенево»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТЦ «Калита»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Я любимый»: круглосуточно;

Кинотеатр «Киноквартал»: 10.00 – 03.00;

Детский развлекательный центр «Непоседы» (аттракционы, батуты и др.): 10.00 – 21.00.