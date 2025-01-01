ТЦ «Калита» – современный многофункциональный торговый центр, расположенный на Юго-Западе Москвы в районе Ясенево. Торговый центр находится в пешей доступности от станции метро «Ясенево» на пересечении трех крупных транспортных магистралей — Новоясеневского и Севастопольского проспектов, Литовского бульвара.
На территории торгового центра «Калита» можно найти огромное количество магазинов одежды, обуви и аксессуаров популярных брендов (Zolla, Ostin, Respect, Milana, Karri и другие). Салоны сотовой связи («МТС», «Билайн», Теле2», «Мегафон»)
Также в ТЦ «Калита» представлены магазины парфюмерии и косметики («Лэтуаль», «Элизэ» и др.)
Кроме того, в торговом центре для посетителей функционируют супермаркет «Перектресток», многозальный высокотехнологичный кинотеатр «Киноквартал», гипермаркет электроники и бытовой техники «М.Видео», супермаркет детских товаров «Детский мир».
Также в торгово-развлекательном комплексе есть зона фудкорта, где каждый посетитель сможет найти рестораны или кафе по своему вкусу.
Для удобства автовладельцев на территории торгово-развлекательного комплекса имеется закрытая подземная автопарковка на 390 машиномест и автомобильная мойка.
Адрес:
г. Москва, Новоясеневский пр., д. 7
Как добраться?
Добраться до ТЦ «Калита» можно следующим образом:
1. Пешком от станции метро «Ясенево» (100 метров)
2. На любом общественном транспорте, идущем по Новоясеневскому проспекту, Тарусской улице или Ясногорской улице до остановки «ст. м. Ясенево»
Режим работы
Магазины и фудкорт ТЦ «Калита»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Я любимый»: круглосуточно;
Кинотеатр «Киноквартал»: 10.00 – 03.00;
Детский развлекательный центр «Непоседы» (аттракционы, батуты и др.): 10.00 – 21.00.