Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Киноквартал ТЦ «Калита»

ТЦ «Калита»

ТЦ «Калита»
Адрес
г. Москва, Новоясеневский пр., д. 7
Метро
Ясенево
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 737-54-15 / администрация

Позвонить
Фотографии ТЦ «Калита»

ТЦ «Калита» – современный многофункциональный торговый центр, расположенный на Юго-Западе Москвы в районе Ясенево. Торговый центр находится в пешей доступности от станции метро «Ясенево» на пересечении трех крупных транспортных магистралей — Новоясеневского и Севастопольского проспектов, Литовского бульвара.

На территории торгового центра «Калита» можно найти огромное количество магазинов одежды, обуви и аксессуаров популярных брендов (Zolla, Ostin, Respect, Milana, Karri и другие). Салоны сотовой связи («МТС», «Билайн», Теле2», «Мегафон»)

Также в ТЦ «Калита» представлены магазины парфюмерии и косметики («Лэтуаль», «Элизэ» и др.)

Кроме того, в торговом центре для посетителей функционируют  супермаркет «Перектресток», многозальный высокотехнологичный кинотеатр «Киноквартал», гипермаркет электроники и бытовой техники «М.Видео», супермаркет детских товаров «Детский мир».

Также в торгово-развлекательном комплексе есть зона фудкорта, где каждый посетитель сможет найти рестораны или кафе по своему вкусу.

Для удобства автовладельцев на территории торгово-развлекательного комплекса имеется закрытая подземная автопарковка на 390 машиномест и автомобильная мойка.

Адрес:
г. Москва, Новоясеневский пр., д. 7

Как добраться?
Добраться до ТЦ «Калита» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Ясенево» (100 метров)

2. На любом общественном транспорте, идущем по Новоясеневскому проспекту, Тарусской улице или Ясногорской улице до остановки «ст. м. Ясенево»

Режим работы
Магазины и фудкорт ТЦ «Калита»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Я любимый»: круглосуточно;
Кинотеатр «Киноквартал»: 10.00 – 03.00;
Детский развлекательный центр «Непоседы» (аттракционы, батуты и др.): 10.00 – 21.00.

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше