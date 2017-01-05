Меню
Киноквартал

Москва
Адрес
г. Москва, Новоясеневский просп., 7, ТЦ «Калита»
Метро
Ясенево
Телефон

8 (495) 73-777-74

Билеты от 290 ₽
Расположен в ТЦ «Калита»
О кинотеатре

Кинотеатр «Киноквартал» в Москве — это современный многозальный мультиплекс, расположенный в зоне развлечений ТЦ «Калита». Он был открыт в декабре 2015 года в крупном жилом районе Юго-Западного АО. Ближайшая станция метро — Ясенево.

Для кинопоказов в формате 2D и 3D используются инновационные проекторы, многоканальная система звука, экраны со специальным покрытием. Каждый зал отличается стильным интерьером, удобные кресла размещены амфитеатром, предусмотрено широкое пространство между рядами, установлена система климат-контроля.

В фойе оборудована зона отдыха с уютными диванчиками, работает кино-бар с попкорном, чипсами, кофе, напитками.

В кинотеатре «Киноквартал» демонстрируются фильмы в разных жанрах. Просмотр фильма можно приятно совместить с отдыхом в кафе и с шопингом по брендовым бутикам торгового центра.
 

35 голосов
Билеты от 290 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Киноквартал
28 лет спустя
28 лет спустя
Сегодня 1 сеанс
22:05 от 490 ₽ ...
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
10:20 16:35 ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 3 сеанса
13:10 20:30 от 490 ₽ 22:35 ...
Затерянное место
Затерянное место
Сегодня 1 сеанс
22:40 ...
Отзывы о кинотеатре
Irina Ivanova(Пахомова) 5 января 2017, 20:32
Хороший кинотеатр,но в ТЦ "Золотой Вавилон" в кинозале можно посмотреть днем фильмы по акции за 50руб.
Кирилл Жабровец 2 января 2019, 16:10
Любой фильм/мультик не важно в какое время стоит 480 рублей за одного человека, когда в других кинотеатрах столько стоит за двоих. 1 звезда из 10 просто
35 голосов
Скидки для детей до 6 лет

Всю неделю скидка для детей на билет составляет 50% от стандартной ценовой схемы

Детям
Коллективное посещение со скидкой

Скидка 20% при покупке от 20 билетов единовременно

Коллективные заявки
День Студента в Киноквартале

В понедельник, вторник и среду - специальные цены для студентов

Студентам
Фильмы в кинотеатре Киноквартал

28 лет спустя ужасы 2025, Великобритания / США
2D
22:05 от 490 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
10:20 16:35
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
13:10 20:30 от 490 ₽ 22:35
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
