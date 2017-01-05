Кинотеатр «Киноквартал» в Москве — это современный многозальный мультиплекс, расположенный в зоне развлечений ТЦ «Калита». Он был открыт в декабре 2015 года в крупном жилом районе Юго-Западного АО. Ближайшая станция метро — Ясенево.



Для кинопоказов в формате 2D и 3D используются инновационные проекторы, многоканальная система звука, экраны со специальным покрытием. Каждый зал отличается стильным интерьером, удобные кресла размещены амфитеатром, предусмотрено широкое пространство между рядами, установлена система климат-контроля.



В фойе оборудована зона отдыха с уютными диванчиками, работает кино-бар с попкорном, чипсами, кофе, напитками.



В кинотеатре «Киноквартал» демонстрируются фильмы в разных жанрах. Просмотр фильма можно приятно совместить с отдыхом в кафе и с шопингом по брендовым бутикам торгового центра.

