Киноквартал
Расписание сеансов кинотеатра «Киноквартал»
Расписание сеансов кинотеатра «Киноквартал»
28 лет спустя
ужасы
2025, Великобритания / США
2D
22:05
от 490 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
10:20
16:35
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
13:10
20:30
от 490 ₽
22:35
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
22:40
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
11:05
Как приручить дракона
боевик, приключения, семейный
2025, США
2D
10:25
15:15
от 390 ₽
20:10
от 490 ₽
Лило и Стич
боевик, приключения, комедия
2025, США
2D
12:25
от 290 ₽
17:00
от 390 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185
анимация
2025, Россия
2D
10:05
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
10:30
17:45
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
12:20
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
22:55
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
15:20
от 390 ₽
20:35
от 490 ₽
23:15
от 490 ₽
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
14:15
от 390 ₽
18:35
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
15:10
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
23:10
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:15
14:45
17:55
Смурфики в кино
мюзикл
2025, США
2D
13:05
Супермен
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
2D
12:45
от 290 ₽
18:00
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
19:20
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
12:30
16:50
21:10
Улыбка. Новый кошмар
ужасы
2024, Канада / США
2D
20:55
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
10:10
14:30
18:50
от 490 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
10:10
от 290 ₽
15:25
от 390 ₽
20:40
от 490 ₽
Чумовая пятница 2
семейный, комедия, фэнтези
2025, США
2D
13:15
от 390 ₽
18:30
от 490 ₽
23:45
