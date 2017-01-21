Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Бульвар
Отзывы о кинотеатре Бульвар
Отзывы о кинотеатре Бульвар
Отзывы о кинотеатре Бульвар
bzhu4ka-008
21 января 2017, 11:43
Оценка
Обожаю этот кинотеатр!!! С начала открытия ходим с друзьями, и он только расцветает! Самое классно в нем - различие залов, например, в Поляну можно придти с друзьями и кинуться на пуфы, в Беседке удачные двойные диваны, на которых вдвоем с подругой можно сидеть как дома))) Самый вкусный попкрон, особенно карамельный! Карамель тает во рту!
21 января 2017, 11:43
1
1
Ответить
masterneil22
15 февраля 2024, 01:28
Оценка
Отвратительнее похода в кино в своей жизни ещё не было. Это первый раз. Зал под названием Сквер. Как только мы зашли в зал, играла громкая музыка, видимо для того, чтобы приглушить колонку, которая висела в конце зала и очень громко издавала шлёпающие звуки, которые ужасно раздражали. Я не преувеличиваю. Очень громкие звуки, которые перебивали фильм. Плюс то ли вентиляция, то ли кондиционер тоже шумели и отвлекали от просмотра. Муж три раза ходил просил выключить отвлекающие устройства. Бесполезно. Теперь понятна низкая стоимость билетов и на такой большой зал, всего 4 посетителя. Мы с мужем и ещё одна заблудшая пара. В данный кинотеатр конечно ни ногой. Весь фильм нервничала, отвлекалась на посторонние звуки. Вечер был просто испорчен. В подавленном настроении вернулись домой. Кинотеатр не рекомендую. Берегите нервы.
15 февраля 2024, 01:28
0
0
Ответить
User
7 мая 2024, 13:49
Оценка
Неудобные кресла
7 мая 2024, 13:49
0
0
Ответить
