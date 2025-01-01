ТРЦ «Северное сияние» - современный многофункциональный торгово-развлекательный центр, расположенный в Москве, в 4-м микрорайоне Северное Бутово на пересечении двух улиц Дмитрия Донского и Ратная в пешей доступности от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».

В торгово-развлекательном центре «Северное сияние» можно найти множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (H&M, Mango, O’STIN, Adidas, Reebok, Nike, Centro, Gloria Jeans, Incity, Caldezonia, Eyekraft, La-Vista, Kira Plastinina, «Монарх», Lady collection, «Снежная Королева», Mothercare. INCITY, Sela; Gipfel; Familia; oodji; MILAVITSA; «Котофей»; «Априори», Vardex; Ribus; CLIMBER; «Октанта», No adults, K&A, «Модные дети», Man's socks, Fit Curves, «Moda микс», Best.A, Everstep, «Адрес стиля», Balina, Ascolli, Okeandra, Vestido и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», «Рив Гош», «Улыбка радуги» и др.), ювелирные салоны (Pandora, «Бронницкий ювелир», «Московский Ювелирный Завод» и др.), салоны сотовой связи («Мегафон», «МТС», «Связной» и др.), книжный бутик «Книжный Лабиринт», магазин подарков «Красный куб», «Павловопосадская платочная мануфактура», аптека «ГОРЗДРАВ», оптика «Айкрафт Оптика», салон цветов, зоомагазин, салон красоты «Точка красоты», дом быта, химчистка-прачечная, ателье, туристические агентства Coral Travel, PEGAS Touristik и банкоматы («Сбербанк», «Альфа-банк» и др.).

Кроме того, в ТРЦ «Северное сияние» для посетителей функционируют многозальный кинотеатр «КиноБульвар», бильярдный Клуб «АдмираЛ», салон принта Print shop и детский развивающий центр «Игрунки».

Также в торгово-развлекательном центре работает продуктовый супермаркет «Виктория» и большая зона фудкорта, где каждый посетитель сможет найти ресторан или кафе по своему вкусу (Mcdonalds, «Теремок», KFC, Burger King, «Крошка- картошка», «Шоколадница», «Маки-Маки», Papa John's, Woki, «Арт Кафе», бар Studio 33 Loft Bar, рестораны «Хинкали», «Шелк», «Пивная бухта» и др.).

Для удобства автовладельцев на территории торгово-развлекательного центра «Северное сияние» есть наземный паркинг на 150 машиномест, шиномонтаж и автомобильная мойка.

Адрес:

г. Москва, бул. Дмитрия Донского, д. 1

Как добраться?

Добраться до торгово-развлекательного центра «Северное сияние» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» (600 метров)

2. От станции метро «Кожуховская» до остановки «Ратная улица, д. 10»

на автобусах № 213, 668

3. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ст. м. Бульвар Дмитрия Донского»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Северное сияние»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Виктория»: круглосуточно;

Кинотеатр «Бульвар»: 09.30 – 01.00;

Бильярдный клуб «Адмирал»: пн – чт, вс: 12.00 – 02.00, пт, сб: 12.00 – 05.00;

Женский фитнес-клуб Fitcurves: пн – пт: 09.00 – 21.00, перерыв: 14.00 – 17.00, сб: 09.00 – 13.00, вс: выходной;

Спортивный детский клуб «Удобный фитнес»: 10.00 – 21.00.