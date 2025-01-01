ТРЦ «Северное сияние» - современный многофункциональный торгово-развлекательный центр, расположенный в Москве, в 4-м микрорайоне Северное Бутово на пересечении двух улиц Дмитрия Донского и Ратная в пешей доступности от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».
В торгово-развлекательном центре «Северное сияние» можно найти множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (H&M, Mango, O’STIN, Adidas, Reebok, Nike, Centro, Gloria Jeans, Incity, Caldezonia, Eyekraft, La-Vista, Kira Plastinina, «Монарх», Lady collection, «Снежная Королева», Mothercare. INCITY, Sela; Gipfel; Familia; oodji; MILAVITSA; «Котофей»; «Априори», Vardex; Ribus; CLIMBER; «Октанта», No adults, K&A, «Модные дети», Man's socks, Fit Curves, «Moda микс», Best.A, Everstep, «Адрес стиля», Balina, Ascolli, Okeandra, Vestido и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», «Рив Гош», «Улыбка радуги» и др.), ювелирные салоны (Pandora, «Бронницкий ювелир», «Московский Ювелирный Завод» и др.), салоны сотовой связи («Мегафон», «МТС», «Связной» и др.), книжный бутик «Книжный Лабиринт», магазин подарков «Красный куб», «Павловопосадская платочная мануфактура», аптека «ГОРЗДРАВ», оптика «Айкрафт Оптика», салон цветов, зоомагазин, салон красоты «Точка красоты», дом быта, химчистка-прачечная, ателье, туристические агентства Coral Travel, PEGAS Touristik и банкоматы («Сбербанк», «Альфа-банк» и др.).
Кроме того, в ТРЦ «Северное сияние» для посетителей функционируют многозальный кинотеатр «КиноБульвар», бильярдный Клуб «АдмираЛ», салон принта Print shop и детский развивающий центр «Игрунки».
Также в торгово-развлекательном центре работает продуктовый супермаркет «Виктория» и большая зона фудкорта, где каждый посетитель сможет найти ресторан или кафе по своему вкусу (Mcdonalds, «Теремок», KFC, Burger King, «Крошка- картошка», «Шоколадница», «Маки-Маки», Papa John's, Woki, «Арт Кафе», бар Studio 33 Loft Bar, рестораны «Хинкали», «Шелк», «Пивная бухта» и др.).
Для удобства автовладельцев на территории торгово-развлекательного центра «Северное сияние» есть наземный паркинг на 150 машиномест, шиномонтаж и автомобильная мойка.
Адрес:
г. Москва, бул. Дмитрия Донского, д. 1
Как добраться?
Добраться до торгово-развлекательного центра «Северное сияние» можно следующим образом:
1. Пешком от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» (600 метров)
2. От станции метро «Кожуховская» до остановки «Ратная улица, д. 10»
3. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ст. м. Бульвар Дмитрия Донского»
Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Северное сияние»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Виктория»: круглосуточно;
Кинотеатр «Бульвар»: 09.30 – 01.00;
Бильярдный клуб «Адмирал»: пн – чт, вс: 12.00 – 02.00, пт, сб: 12.00 – 05.00;
Женский фитнес-клуб Fitcurves: пн – пт: 09.00 – 21.00, перерыв: 14.00 – 17.00, сб: 09.00 – 13.00, вс: выходной;
Спортивный детский клуб «Удобный фитнес»: 10.00 – 21.00.