В день рождения билет в кино - бесплатно! Действует при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
В кинотеатре действуют специальные цены для детей.Подробнее о детском билете можно узнать в кассе кинотеатра. Действует только на фильмы 0+, 6+ и 12+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
С понедельника по четверг на сеансы до 11:45 стоимость билета в кино снижена. Подробности узнавайте в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.